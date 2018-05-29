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    Uber, taksi

    Yeni taşıma yönetmeliği geliyor: UBER etkilenebilir

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
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    Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla yapılan yönetmelik değişikliği uyarınca, korsan taşımacılık yapan araç sahipleri, yolcu taşımacılığı için aldıkları belgeyi 2 yıl boyunca kullanamayacak. İnternet uygulamalarıyla korsan olarak hizmet veren D2 yetki belgeli araçları da kapsayan değişikliğin, UBER'i de etkilemesi bekleniyor.

    Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verdiği talimat doğrultusunda Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen ve 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar geldi. Bu kapsamda, taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde karşılaşacakları yaptırımlara ilişkin düzenleme yapıldı.

    THY
    © REUTERS / Murad Sezer
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    BELGE SAHİPLERİNE CEZALAR GELECEK

    Buna göre, karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek. Böylelikle yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarı yapılacak, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemler uygulanacak.Öte yandan, yasa dışı taşımacılık yapanların özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten teknoloji kullanım ücreti adı altında komisyon aldığı tespit edildi.

    Uber, taksi
    © REUTERS / Osman Orsal
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    3 BİN LİRAYA KALDIRILABİLECEK

    Yeni düzenlemeyle taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek. Bu uyarılar 3 bin lira yatırılarak kaldırılabilecek. Taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerinin 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali gerçekleştirdikleri tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.

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    Etiketler:
    talimat, Resmi Gazete, Uber, Başbakan Binali Yıldırım
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