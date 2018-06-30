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19:44 30 Haziran 2018
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    Daron Acemoğlu

    Kulis: Erdoğan, Acemoğlu'nu ekonominin başına getirebilir

    © Fotoğraf : news.mit.edu
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuracağı yeni kabinede Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun da görevlendirebileceği iddia edildi. Acemoğlu'nun, ekonominin başına geçirilebileceği ileri sürüldü.

    Daron Acemoğlu
    © Fotoğraf : news.mit.edu
    Ünlü ekonomist Prof. Acemoğlu: Mucize bir çıkış mümkün değil, negatife gidiş engellenemez boyutta
    Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

    "Erdoğan'ın kabinesi şu sıralar siyasetin en çok merak edileni. Bu, şimdiye kadarkilerden çok farklı ve sürprizli bir kabine olacak. Siyasilerden ziyade teknokratlardan oluşacak. Ankara'da isimleri belirlemek için büyük bir hazırlık var. Cumhurbaşkanı'nın hem kendisi hem de yakın çevresi çok geniş bir çerçevede her konuda olabilecek en iyileri belirlemeye çalışıyor. Çok önemli bir kaynaktan duyduğuma göre bu isimlerin içinde dünya çapında bir marka olan, Nobel Ekonomi Ödülü alabilecekler listesinde ismi geçen, değerli ekonomist Daron Acemoğlu da var. Dünyanın en iyi iktisatçılarından biri olan Acemoğlu, Türk ekonomisinin yapısal sorunlarını kökünden çözecek vizyonuyla tarihi bir görev yapabilir. Her zaman ezberleri bozan ve herkesi şaşırtan bir lider olmuş Erdoğan, Acemoğlu'na Türk ekonomisinin başına tam yetkiyle geçme teklifini yapabilir. Bu güzel haberin gerçekleşmesi ihtimali bile beni çok umutlandırdı."

    Daron Acemoğlu kimdir?

    1986 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitiren Acemoğlu, lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise bu dalda en prestijli okullardan olan London School of Economics'ten aldı.

    2000 yılında profesörlüğe yükselen Acemoğlu, 1993'ten bu yana ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ders veriyor.

    Acemoğlu'nun The Economic Journal'da yayınlanan bir çalışması '1996 Yılının En İyi Makalesi' ödülünü aldı.

    Acemoğlu, 2005 yılında, ekonomi bilimine en büyük katkıyı yapan 40 yaş altındaki bilim insanlarına verilen John Bates Clark madalyası ile ödüllendirildi.

    Acemoğlu'nun ilgi alanı içine giren başlıca konular, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği. En güncel çalışmaları ise 'kurumların ekonomik gelişim ve siyasal ekonomideki yeri' üzerine. Bu alandaki çalışmaları, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2006 yılında "Bilim Ödülü"ne layık görüldü.

    Acemoğlu, 2013 yılında da klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı.

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    Etiketler:
    Daron Acemoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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