Türkiye, Çeçenistan’la ekonomi, turizm ve kültür alanlarında yakın işbirliği planlıyor

Çeçenistan Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Türk heyeti, 2 günlük ziyaret sırasında Çeçen iş dünyası temsilcileri, bakanlık yetkilileri ve ayrıca Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov ile görüşecek.
Açıklamada, "Çeçenistan Ticaret ve Sanayi Odası, 30 binden fazla şirketi birleştiren UIB Turkey ve 70'ten fazla ülkenin dahil olduğu MUSIAD iş, ticaret, turizm, kültür ve eğitim alanlarında işbirliğine ilişkin anlaşma imzaladı" dendi.
'ÇEÇENİSTAN İLE ÇALIŞMA İSTEĞİMİZ VAR'
Rusya ve Türkiye'nin iki yakın komşu olduğunu söyleyen Türkmenoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu mecraya döndüğünü de sözlerine ekledi.
UIB Turkey Başkan Yardımcısı Hüseyin Hüsnü Kılıç, bunun Çeçenistan'a tanışma amaçlı ilk ziyaret olduğunu ve arkasından somut adımların geleceğini belirterek, "Turizm, eczacılık, eğitim gibi çeşitli alanlarda Çeçenistan Cumhuriyeti ile çalışma isteğimiz var" dedi.
Kılıç, Çar Rusya'sı döneminde Türkiye'ye taşınan Çeçen asıllı vatandaşların tarihi ana yurtlarına gitme, Çeçen halkının dilini ve kültürünü öğrenme, dostça ilişkiler kurma fırsatını sağlayacak programı hayata geçirme niyetinde olduklarını da sözlerine ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)