Türkiye, Çeçenistan’la ekonomi, turizm ve kültür alanlarında yakın işbirliği planlıyor

© AA / Türkiye ile Çeçenistan arasında bu yaz doğrudan uçuşlar başlayabilir

Çeçenistan'ın başkenti Grozni, aralarında büyük inşaat, turizm, mobilya şirketlerinin CEO'ları olmak üzere işadamlarından oluşan kalabalık bir Türk heyetini ağırladı. Heyete Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayşe Türkmenoğlu başkanlık etti.

Çeçenistan Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Türk heyeti, 2 günlük ziyaret sırasında Çeçen iş dünyası temsilcileri, bakanlık yetkilileri ve ayrıca Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov ile görüşecek.

Açıklamada, "Çeçenistan Ticaret ve Sanayi Odası, 30 binden fazla şirketi birleştiren UIB Turkey ve 70'ten fazla ülkenin dahil olduğu MUSIAD iş, ticaret, turizm, kültür ve eğitim alanlarında işbirliğine ilişkin anlaşma imzaladı" dendi.

© Sputnik / Said Tzarnaev Doğal güzelliğiyle büyüleyen Çeçenistan dağları 8

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayşe Türkmenoğlu, "Çeçenistan ve Türkiye iyi ilişkilere sahip ve onunla yakın işbirliği yapacağız ve inşallah gelecekte de güzel ilişkiler inşa ederiz" dedi.

Rusya ve Türkiye'nin iki yakın komşu olduğunu söyleyen Türkmenoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu mecraya döndüğünü de sözlerine ekledi.

UIB Turkey Başkan Yardımcısı Hüseyin Hüsnü Kılıç, bunun Çeçenistan'a tanışma amaçlı ilk ziyaret olduğunu ve arkasından somut adımların geleceğini belirterek, "Turizm, eczacılık, eğitim gibi çeşitli alanlarda Çeçenistan Cumhuriyeti ile çalışma isteğimiz var" dedi.

Kılıç, Çar Rusya'sı döneminde Türkiye'ye taşınan Çeçen asıllı vatandaşların tarihi ana yurtlarına gitme, Çeçen halkının dilini ve kültürünü öğrenme, dostça ilişkiler kurma fırsatını sağlayacak programı hayata geçirme niyetinde olduklarını da sözlerine ekledi.