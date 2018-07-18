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20:32 18 Temmuz 2018
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    Filistin

    Batı Şeria'da 'Yüzyılın Anlaşması' planı protesto edildi

    © AA / Ashraf Amra
    Türkiye
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    Batı Şeria'da binlerce Filistinli, "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı ve Filistin yönetiminin plana yönelik tutumuna destek gösterisi düzenledi.

    Abbas İstanbul İİT zirvesi
    © REUTERS / Osman Orsal
    Filistin lideri Abbas: 'Yüzyılın Anlaşması'na Arap kardeşlerimiz de karşı
    Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın fotoğraflarının yanı sıra Filistin davasının tasfiyesine yönelik girişimleri kınayan yazıların bulunduğu pankartlar taşıdı.

    Nablus Valisi Ekrem er-Racub, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, Filistin halkının tamamının, haklarının ellerinden alınmasının ve davalarına yönelik herhangi bir tasfiye veya anlaşmanın karşısında durduğunu vurguladı.

    Racub, "Filistin halkı, meşru haklarını koruma savaşında yönetimle birleşmiştir ve haklardan feragat etmek yoktur" diye konuştu.

    ABD Başkanı Trump'ın "büyük ilerleme" kaydedildiğini belirttiği planın ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Ancak basında, bu planın Filistin sorununun çözümünden çok İsrail'in işgalini pekiştireceği yorumları yapılıyor.

    YÜZYILIN ANLAŞMASI

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Sebastian Scheiner
    Netanyahu 'Yüzyılın anlaşması' için Ürdün'ü ziyaret etti
    Basındaki iddialara göre plan, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılmasını, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bir bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi şartları içerirken, planda 5,9 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına geri dönmesine izin verilip verilmeyeceği konusuna ise yer verilmediği belirtiliyor. Bu nedenle de plan kabul edilse bile Filistinli mültecilerin topraklarına dönüşüne izin verilmeyeceği ifade ediliyor.

    Yüzyılın Anlaşmasını, "Yüzyılın tokadı" olarak niteleyen ve plana karşı olduğunu dile getiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddediyor.

    Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner ile Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere 19 Haziran'da başladıkları Ortadoğu turu kapsamında Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti. Abbas, Kushner ile görüşmeyi kabul etmemişti.

    Etiketler:
    Yüzyılın planı, Mahmud Abbas, Filistin
    Topluluk kurallarıTartışma
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