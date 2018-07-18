Batı Şeria'da 'Yüzyılın Anlaşması' planı protesto edildi

Nablus Valisi Ekrem er-Racub, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, Filistin halkının tamamının, haklarının ellerinden alınmasının ve davalarına yönelik herhangi bir tasfiye veya anlaşmanın karşısında durduğunu vurguladı.
Racub, "Filistin halkı, meşru haklarını koruma savaşında yönetimle birleşmiştir ve haklardan feragat etmek yoktur" diye konuştu.
ABD Başkanı Trump'ın "büyük ilerleme" kaydedildiğini belirttiği planın ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Ancak basında, bu planın Filistin sorununun çözümünden çok İsrail'in işgalini pekiştireceği yorumları yapılıyor.
YÜZYILIN ANLAŞMASI
Yüzyılın Anlaşmasını, "Yüzyılın tokadı" olarak niteleyen ve plana karşı olduğunu dile getiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddediyor.
Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner ile Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere 19 Haziran'da başladıkları Ortadoğu turu kapsamında Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti. Abbas, Kushner ile görüşmeyi kabul etmemişti.
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