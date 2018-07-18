Bisikletle dünya turuna çıkan 2 turiste Kırklareli'nde yıldırım isabet etti: 1 ölü

Yoğun yağmurun etkili olduğu bölgede, Edirne yönüne giden turistlerin üzerine saat 16.30 sıralarında Kırklareli-Edirne karayolunun Kocahıdır Köyü kavşağına 500 metre mesafede yıldırım düştü.
Olayda ağır yaralanan Alman turist Födisch Maximilian, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Edirne’nin Havsa İlçesi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti.
Yıldırım düşmesinden yara almadan kurtulan ve Arnaud Guillaume Bruyas ise ifadesine başvurulmak üzere Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
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