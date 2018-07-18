Bisikletle dünya turuna çıkan 2 turiste Kırklareli'nde yıldırım isabet etti: 1 ölü

Bisikletle dünya turuna çıkan Alman ve Fransız turistlerin üzerine, sağanak yağmurun etkili olduğu Kırklareli’nde yıldırım düştü. Olayda Alman uyruklu Födisch Maximilian yaşamını yitirirken, Fransız uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas yara almadan kurtuldu.

Bisikletle dünya turuna çıkan Alman Födisch Maximilian ve Fransız Arnaud Guillaume Bruyas, dün Bulgaristan’dan Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Yoğun yağmurun etkili olduğu bölgede, Edirne yönüne giden turistlerin üzerine saat 16.30 sıralarında Kırklareli-Edirne karayolunun Kocahıdır Köyü kavşağına 500 metre mesafede yıldırım düştü.

Olayda ağır yaralanan Alman turist Födisch Maximilian, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Edirne’nin Havsa İlçesi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti.

Yıldırım düşmesinden yara almadan kurtulan ve Arnaud Guillaume Bruyas ise ifadesine başvurulmak üzere Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.