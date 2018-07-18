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20:29 18 Temmuz 2018
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    Hasta yakını, doktorun kafasında kaldırım taşı kırdı - Doktor Bahattin Ahmet Yalçın

    Hasta yakını, doktorun kafasında kaldırım taşı kırdı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Şanlıurfa'da acil serviste bir hasta yakını tarafından başına kaldırım taşıyla vurularak yaralanan doktor, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Doktorun hayati tehlikesi devam ediyor.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Alınan bilgiye göre, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın ile hasta yakını A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sebebinin 'ateşi düşmeyen çocuk hakkında yeterli bilgi vermeme' olduğu iddia edildi.

    Araya giren güvenlik görevlileri A.K'yi acil servis dışına çıkardı. A.K, dışarıdan aldığı kaldırım taşıyla tekrar acil servise girerek Yalçın'ı başından yaraladı.

    HASTA YAKINI TUTUKLANDI

    İlk müdahalesi acil serviste yapılarak ameliyata alınan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan A.K. ise daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    'HAYATİ TEHLİKESİ MEVCUT'

    Doktor
    Sputnik
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    Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, çocuk acil servisinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın bir hasta yakını tarafından acil serviste görevi başındayken başına sert bir cisimle vurulmak suretiyle darbedildiği belirtildi. 

    Yaşanan olayın ardından doktorun ameliyata alındığı belirtilen açıklamada, "Olay sonrası acilen ameliyata alınan doktor arkadaşımızın hayati tehlikesi mevcut olup halen yoğun bakımda takip edilmektedir. Bu tür insanlık dışı yaklaşımlar bölgemizde hizmet eden tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını derinden üzmektedir. Bu menfur olayı tüm hekimler ve sağlık çalışanları adına şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

    'GERÇEKÇİ ÖNLEMLER, İVEDİLİKLE HAYATA GEÇİRİLMELİ'

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi de Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'a yapılan saldırıyı kınayarak sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini vurguladı. Konseyin konuya ilişkin olarak yayımladığı yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi: "Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Yetkililerin, aldıklarını iddia ettikleri önlemlere karşın bu sayıda kayda değer bir azalma olmamıştır. Tersine, özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir.

    "Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür.

    "Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de almadığı ve/veya bunların yetersiz kaldığıdır. Son yaşadığımız darp olayı özellikle acil servislerde güvenlik görevlilerinin şiddeti önlemede yetersiz olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği'nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha hatırlatıyor, bu talebimizden geri adım atmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

    "Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz."

     

     

     

    Etiketler:
    Taş, Doktor, Bahattin Ahmet Yalçın, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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