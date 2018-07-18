Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi, duruşma ertelendi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü yöneticiliği' iddiasıyla yargılanan HDP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Demirtaş'ın davasına devam edildi. Sincan Cezaevi'nde görülen davaya Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan Demirtaş katılmazken, avukatları ve HDP milletvekilleri hazır bulundu.

© Fotoğraf : HDP Demirtaş'a makul sürede mahkemeye çıkarılmadığı gerekçesiyle tazminat

Mahkeme Başkanı, Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yoğunluğu nedeniyle savunmasını hazırlayamadığını belirterek, duruşmaya katılmayacağı yönünde mazeret dilekçesi gönderdiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, Demirtaş'a ait bazı ses kayıtları hakkında henüz bilirkişi raporu alınmadığını ve önceki celselerde alınan ara kararların bazılarının ikmal edilemediğini beyan ederek bu hususların tamamlanmasını talep etti.

Savcı, 'atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması', 'kaçma şüphesinin varlığı' ve 'adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı' gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcının görüşünün ardından Demirtaş'ın avukatları tahliye talebi yönünden savunma yaptı. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 28-29 Ağustos 2018'e erteledi.