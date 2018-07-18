AK Partili Ünal: Kılıçdaroğlu, tarihin çöplüğünde yerini almıştır

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Tarihin çöplüğünde yerini almıştır" ifadesini kullandı. Ünal, "Biz, Türkiye'nin gündeminin asla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları, iftiraları, hakaretleri ve zehirli dili tarafından teslim alınmasını istemiyoruz" dedi.

İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren AK Partili Ünal, "Biz yeni dönemde hiçbir şekilde gerilim, kavga istemiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Artık siyasetin konusu değildir. CHP'nin seçmenlerinin, delegelerin bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

© AA / Emin Sansar Kılıçdaroğlu'na karikatür soruşturması

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık siyasetin konusu olmadığını, ruh halinin artık siyasetin konusu olmaktan çıktığını defalarca ifade ettik" diyen Ünal, şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla bizim geride bırakmak istediğimiz gerilimleri, kavgayı yaşatmak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden itibaren Türkiye'de kurumları kurumların meşruiyetini tartışmaylı hale getirerek, kurumları kişiler üzerinden itibarsızlaştırmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da kaçıp saklanmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızı saklanmakla suçlayabiliyor. Özellikle Sayın Savunma Bakanımızla ilgili söylediği ifadeler külliyen yalandır. Hem Savunma Bakanımız hem MİT Başkanı, darbeleri araştırma komisyonuna davet edilmemiştir. Kendilerine gönderilen soruları cevaplayarak teslim etmişlerdir. Kimsenin herhangi bir yere kaçtığı söz konusu değildir. Şu anda yaşadığı durumdan dolayı aklını kaçırmak üzere olan Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

'YENİ DÖNEMDE HİÇBİR ŞEKİLDE GERİLİM, KAVGA İSTEMİYORUZ'

Ünal, "Biz yeni dönemde hiçbir şekilde gerilim, kavga istemiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Artık siyasetin konusu değildir. CHP'nin seçmenlerinin, delegelerin bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz. Biz, Türkiye'nin gündeminin asla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları, iftiraları, hakaretleri ve zehirli dili tarafından teslim alınmasını istemiyoruz" dedi.

'AMERİKA'NIN YARGISI YARGI DA…'

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir'de tutuklanan, 'askeri ve siyasi casusluk' ve 'terör örgütü adına suç işlemek'le suçlanan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın tahliye edilmemesine de değinen Ünal, "Amerika'nın yargısı yargı da Türkiye'deki hukuk sisteminin kararını yok efendim şöyle değildir böyledir demek doğru değil" ifadesini kullandı.

Ünal, bedelle askerlik konusuyla ilgili, "Cumhurbaşkanımız seçimler öncesinde bedelli konusunun öncelikli gündemimiz olacağını ifade etmişti. Bir kanun teklif olarak TBMM'ye iletilecek" dedi.