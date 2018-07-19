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08:21 19 Temmuz 2018
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    Adnan Oktar

    Adnan Oktar dahil 135 kişi tutuklandı

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
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    Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı.

    Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmaya sevk edilen 176 şüpheliden, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 116  şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Cinsel saldırı', suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklandı. 

    Adnan Oktar
    © AA /
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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçen Çarşamba günü 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup halinde adliyeye sevk edildi. 

    Adliyeye sevk edilen 183 şüpheliden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176'sı, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Çocukların cinsel istismarı', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Şantaj',  'Malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma', 'Cebir, şiddet, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

    10 ŞÜPHELİ SERBEST

    Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu bitirdiği 102 şüpheliden, Adnan Oktar, Oktar Babuna, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 135 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

    Adnan Oktar
    © Fotoğraf : DHA
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    OKTAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

    Adnan Oktar'ın tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusunda, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Sorgusunda geniş bir arkadaş grubunun bulunduğunu söyleyen Adnan Oktar'ın, "Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim" dediği öğrenildi.

    'HUKUKA, KANUNA UYGUN YAŞAYAN BİRİYİM'

    Sorgusunda aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu beyan ettiği öğrenilen Oktar'ın, "Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurtdışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum. Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum, kabul etmiyorum. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim" dediği kaydedildi. 

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    Etiketler:
    Tutuklama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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