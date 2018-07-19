4 yaşındaki Leyla'nın ölümünde ilk tutuklama

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çiftinin çocuğu Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Günlerce AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleriyle aranan Leyla'nın 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde yüz üstü su içerisine atılan Leyla Aydemir'in açlıktan öldüğü belirlendi. Leyla'nın kıyafetleri de yine daha önce defalarca aranan cesedinin bulunduğu yerde bir hafta sonra tarla biçmeye giden köylüler tarafından bulundu.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Leyla'nın kaybolduğu ve daha sonra cesedinin bulunduğu köyde aramalar ve gözaltına alınanlar oldu. Gözaltına alınanlardan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Leyla'nın dosyasına müdahil olan Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk, dün akşam Bezirhane köyünden 12 kişinin gözaltına alınıp, sorgulandığını belirtti. Artuk, sorgulananlardan 11'inin serbest bırakıldığını. 1 kişinin ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandığını doğruladı.

Leyla'nın babası Nihat Aydemir ise amcasının oğlunun neden tutuklandığını bilmediğini söylerken, şüpheli Mehmet Aydemir'in diğer akrabaları ise evde yapılan aramalarda PKK terör örgütüne ait fotoğraf ve dokümanlar ele geçirildiği için tutuklandığını, Leyla Aydemir cinayeti ile ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Savcılık Leyla Aydemir'in soruşturması ile ilgili gizlilik kararı aldı.