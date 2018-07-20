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16:10 20 Temmuz 2018
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    Adnan Oktar, soruşturma, gözaltı

    Adnan Oktar soruşturmasında ilginç detay: Hepsi kuyumcu olmuş

    © AA / Kaan Bozdoğan
    Türkiye
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    Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada çok sayıda silah ele geçirilirken, şüphelilerin ruhsatlarını 'kuyumculuk faaliyetleri' görüntüsü altında aldıkları belirlendi. Savcılığın suçlamalara ilişkin mahkemeye sevk yazısında, "Gruptaki birçok kişi, gerçeğe aykırı kuyumculuk faaliyetleri üzerinden alınan ruhsatlarla silahlandırılmışlardır" denildi.

    Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınan 168 kişi tutuklandı.

    Adnan Oktar'ın evine düzenlenen operasyondan.
    © AA /
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    Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, MASAK'ın yaptığı araştırmada, Oktar grubuna ait Oflaz Kuyumculuk, CSK Kuyumculuk, Özüm Kuyumculuk, Yeşil Tuna Kuyumculuk ve Yılfer Kuyumculuk adıyla, 5 ayrı şirket kurulduğu ve 6136 sayılı ateşli silahlar yasası gereği her bir şirketin ortaklarından 2'sinin silah taşıma ruhsatı alma hakkı elde ettiği belirlendi. Böylelikle bu şirketler üzerinden toplam 10 adet silah ruhsatı alındı.

    6136 sayılı Ateşli Silahlar hakkındaki yasa ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde, ''Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmalar halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine silah taşıma ruhsatı verilir'' hükmü bulunuyor.

    Oktar grubundaki şüphelilerin de kağıt üzerinde kuyumcu, değerli taş ve maden işleyen şirketler kurdukları ya da ortak oldukları ve bu sayede silah ruhsatı aldıkları belirlendi.

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    Etiketler:
    ruhsat, silah, kuyumcu, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), Adnan Oktar, Türkiye
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