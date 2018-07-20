Kapatılan İzmir Alman Okulu yeniden açılıyor

'Yasal dayanağı eksik' olduğu gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılan İzmir Alman Okulu'nun yeniden açılacağı bildirildi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından haziran ayı sonunda kapatılan özel İzmir Alman Okulu'nun tekrar açılacağı bildirildi. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne bağlı okul, 'yasal dayanağı eksik' olduğu iddiasıyla mühürlenmişti.

© AP Photo / Franka Bruns Almanya Büyükelçiliği açıklama bekliyor: İzmir Alman Okulu kapatıldı

Okul müdürü Dirk Philippi, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ağustos ayında başlayacak olan yeni öğretim yılında okulu gecikmeden açabileceğiz" dedi.

Yaklaşık üç hafta önce İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulun bulunduğu Urla'dan yetkililerin bulunduğu bir heyetin polis eşliğinde okula geldiği, müdür Philippi'ye yazılı ve sözlü olarak okulun kapatıldığını tebliğ ettiği bildirilmişti. Okul müdürü Philippi, okulun kapatılmasına gerekçe olarak 'yasal dayanak eksikliğinin' gösterildiğini belirtmişti.

Okulun mühürlenmesinin ardından Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı arasında birden fazla görüşme yapılmıştı. Görüşmelerde Türkiye'deki Alman okullarına ilişkin konular ele alındı. Alman vatandaşlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da okula kayıt yaptırıp yaptıramayacağı konusunun da görüşmelerde gündeme gelmesi bekleniyordu.

YENİ EĞİTİM YILININ 27 AĞUSTOS'TA BAŞLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

2008 yılında kurulan ve Alman Büyükeçliği'nin İzmir'deki temsilciliği olarak da faaliyet gösteren okulda 2 ile 20 yaş arasında 180 öğrenci eğitim görüyor. Yaklaşık 40 çalışanı olan okulda yeni eğitim yılının 27 Ağustos'ta başlaması öngörülüyor.