Spor kulübünde cinsel istismar iddiası: Antrenör tutuklandı

'BÖLGENİN EN DİSİPLİNLİ KULÜBÜ OLARAK BİLİNİYOR'
Mersin’in yerel gazetelerinden İmece’ye yansıyan iddialara göre, antrenör M.E önceki gün akşam nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, A… kulübünde forma giyen 2005 doğumlu futbolcu adayının takımdan kopuşu ve ablasının konunun farkına varışı ile ortaya çıktı. Kulübün ve antrenörün adı ailenin ricası nedeniyle gizli tutulurken kulüp Süper Lig’deki bazı takımlara oyuncu yetiştiren bir camia olarak biliniyor. Zanlı M.E’nin benzeri bir konu nedeniyle soruşturma geçirdiği de sızan bilgiler arasında. Ayrıca Batman, G.Antep, Urfa gibi illerde de benzeri sıkıntıların olduğu iddia ediliyor.
TERİM UYARMIŞTI: SİZİN ÇOCUKLARINIZ OLSA NE YAPARDINIZ?
Terim, “Bir çocuğun hayatını mahvedemezsiniz. Federasyondayken ilk önemsediğimiz şey bu taciz konusudur. Zaman zaman ben bu konuyu dile getirdim ve şöyle söyledim: Herkes empati yapsın. Sizin çocuğunuz olsa ne yaparsınız? Bu Türkiye’de var. Bu dosyaların bir çoğu bende hala. Birçoğuyla ben uğraştım. Çünkü Türkiye’nin bazı yerlerinde bazı şeyler örtbas edildi. Bir yerlere dokunuyor, rahatsız ediyor. Bilinen bazı şeyler var itiraz ettiğimiz, bilinmeyen de birçok şey var. Bu, bu ülkenin meselesi olmalıdır. Bunla hala mücadele ediyoruz, kime dokunursa dokunsun. 81 ilden bahsediyoruz, her hafta binlerce maç oynanıyor. Aslan gibi savcılarımız, hakimlerimiz, emniyet müdürümüz de var ama hep beraber bu savaşı vermeliyiz. Yazık değil mi? Her çocuk bizim çocuğumuz. Ülkede çok şeyi önler” demişti.
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