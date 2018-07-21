Spor kulübünde cinsel istismar iddiası: Antrenör tutuklandı

Twitter Kızına cinsel istismardan ceza alan medya patronu Fatih Oflaz yurt dışına kaçtı iddiası

Mersin, bir amatör kulüpte yaşandığı iddia edilen taciz vakası ile gündemde. İddialara göre bir amatör spor kulübünde antrenör olarak görev yapan M.E.’nin, bundan yaklaşık 5 ay önce 13 yaşındaki bir öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Duvar'ın aktardığına göre, cinsel tacize maruz kalan öğrenci durumu ailesini bildirdi. Ailesinin şikayeti üzerine harekete geçen polis antrenör M.E’yi gözaltına aldı.

'BÖLGENİN EN DİSİPLİNLİ KULÜBÜ OLARAK BİLİNİYOR'

Mersin’in yerel gazetelerinden İmece’ye yansıyan iddialara göre, antrenör M.E önceki gün akşam nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, A… kulübünde forma giyen 2005 doğumlu futbolcu adayının takımdan kopuşu ve ablasının konunun farkına varışı ile ortaya çıktı. Kulübün ve antrenörün adı ailenin ricası nedeniyle gizli tutulurken kulüp Süper Lig’deki bazı takımlara oyuncu yetiştiren bir camia olarak biliniyor. Zanlı M.E’nin benzeri bir konu nedeniyle soruşturma geçirdiği de sızan bilgiler arasında. Ayrıca Batman, G.Antep, Urfa gibi illerde de benzeri sıkıntıların olduğu iddia ediliyor.

TERİM UYARMIŞTI: SİZİN ÇOCUKLARINIZ OLSA NE YAPARDINIZ?

© REUTERS / Carl Recine Fatih Terim tacize savaş açtı: Altyapımızda cinsel istismar bir hayli fazla

Geçmiş dönemde TFF’de milli takımlar sorumluluğunun yanı sıra Futbol Gelişim Direktörlüğü görevi de yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mayıs ayında oynanan G.Saray-Malatya maçı sonrası, futbol dünyasındaki cinsel istismara dikkat çekmişti.

Terim, “Bir çocuğun hayatını mahvedemezsiniz. Federasyondayken ilk önemsediğimiz şey bu taciz konusudur. Zaman zaman ben bu konuyu dile getirdim ve şöyle söyledim: Herkes empati yapsın. Sizin çocuğunuz olsa ne yaparsınız? Bu Türkiye’de var. Bu dosyaların bir çoğu bende hala. Birçoğuyla ben uğraştım. Çünkü Türkiye’nin bazı yerlerinde bazı şeyler örtbas edildi. Bir yerlere dokunuyor, rahatsız ediyor. Bilinen bazı şeyler var itiraz ettiğimiz, bilinmeyen de birçok şey var. Bu, bu ülkenin meselesi olmalıdır. Bunla hala mücadele ediyoruz, kime dokunursa dokunsun. 81 ilden bahsediyoruz, her hafta binlerce maç oynanıyor. Aslan gibi savcılarımız, hakimlerimiz, emniyet müdürümüz de var ama hep beraber bu savaşı vermeliyiz. Yazık değil mi? Her çocuk bizim çocuğumuz. Ülkede çok şeyi önler” demişti.