Bedelli parası bulamayanlar: Satacak bir şey yok, mecbur askere gideceğiz

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler ve aileleri, parayı toplamak için internet üzerinden tüm değerli varlıklarını satılığa çıkardı. Kimisi evini, arabasını satarken, kimisi de inek, tavuk, solucan, tespih, çakmak gibi hayvan ve eşyalarını satıyor. Satacak bir şeyi olmayanlar ise "Para yok, satacak bir şey de yok, mecbur gideceğiz" diyor.

Hükümet tarafından çıkarılan ve 15 bin TL olarak belirlenen bedelli askerlik için vatandaşlar internet üzerinden satılık ilanları vermeye başladı. Bedelli askerlik ücretini toplamak için internet üzerinden ilan veren yurttaşlar, ellerindeki her şeyi satıyor.

Satılığa çıkarılan varlıklar arasında araba, traktör, ev, arsa gibi araç ve gayrimenkuller yer alırken, değerli varlıkları olmayanlar da ellerindeki her şeyi satılığa çıkardı. Bunların arasında at, inek, tavuk, solucan, çakmak gibi hayvan ve nesneler de var.

© Fotoğraf : Satılık traktör ilanı.

Son günlerde verilen satılık ilanları hepsinde aynı başlık mevcut "Bedelli askerlik için acil satılıktır."

PARAYI BULAMAYANLAR: PARA YOK, MECBUR GİDECEĞİZ

© Fotoğraf : DHA Bedelli askerlik için hayvanlarını satışa çıkardı: Parayı denkleştirmek oldukça zor 5

Diyarbakır'da yaşayan Engin Ekin isimli genç parayı bulamayanlardan. "Benim param ve satacak bir şeyim yok. Mecburen askere gideceğim" diyen Ekin şunları söyledi:

"Parası olan askerlik yapmıyor, parası olmayan ise mecburen askere gitmek zorunda kalıyor. Benim ne param ne de değerli bir eşyam var. Bu yüzden mecburen gidip askerlik yapacağım. Üniversiteden zaten 15 bin TL borç ile mezun oldum. 15 bin TL de bedelli askerlik için kredi çekersem, 30 bin TL borçlu durumuna düşüyorum. Bu da çok zor bir durum olacak. Ben 30 bin TL'yi iki yılda zor kazanırım. Bedelli askerlikte maddi gücü olmayanlardan para istenmesin. Bedelli askerlik yapacak olanların 20-25 günlük bir teori eğitiminden geçecek. Bu durumda da uzun dönem askerlerle teori eğitimine gelen askerler arasında sorunların yaşanacağını düşünüyorum."