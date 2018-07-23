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15:35 23 Temmuz 2018
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    Bülent Tezcan

    CHP: Öğrencilerin yaz döneminde askerlik yapmasını sağlayacak köklü çözümler bulmak zorundayız

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, yaz döneminde öğrencilerin askerlik yapmasını sağlayacak köklü çözümler üretilmek zorunda olduğunu söyledi. Tezcan, askerlik süresinin kısalması gerektiğini ifade etti.

    Bedelli askerlik
    © AA / Arşiv
    Bedelli askerlikte süre kısalıyor
    CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Tezcan, "Bedelli askerlik meselesinde bizim yaklaşımımız nettir. Soruna geçici değil, kesin çözümlerle yaklaşılmalı. Düzeltilmesi gereken kısımlar var. Temel eğitim süresini koymanın bir anlamı yoktur. 21 günlük askerlik süresinin kalkması gerekir" dedi.

    Sözlerine "Yaz döneminde öğrencilerin askerlik yapmasını sağlayacak köklü çözümler bulmak zorundayız" diye devam eden Tezcan, askerlik süresinin kısalması gerektiğini ifade etti.

    'BU İDDİALARI İFADE ETMENİN PARTİYE ZARARI VARDIR'

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger
    © AA / Güven Yılmaz
    CHP'li Aksünger: Kurultay için imza verenlere ciddi baskı var
    Tezcan, olağanüstü kurultay için imza toplayan parti içi muhaliflere baskı uygulandığı yolundaki iddiayı da reddetti. "Baskı iddialarının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu iddiaları ifade etmenin partiye zararı vardır" diyen Tezcan, "Sayın genel başkanımzı cuma günü 604 imza toplandık dendiğinde bir açıklama yapılmıştır. 604 imza toplanmışsa bunu getirin derhal kurultayı toplayacağız denmiştir" ifadesini kullandı.

    Tezcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    — Türkiye sürekli OHAL rejimi altına sokuluyor. Bu teklifin reddedilmesi gerekiyor. Anayasa'ya aykırıdır. Gözaltı süresini 12 güne kadar çıkaran bir düzenleme ile karşı karşıyayız.

    — Bu düzeni anlamak, bu düzene herhangi bir biçimde meşruiyet izafe etmek mümkün değil. Kamudaki yetkililerin iki dudağı arasına kamu çalışanlarının sıkıştırıldığı bir düzen. Valilere şehri kapatma yetkisi veriyorlar. Türkiye'nin 81 ilinde deli dumrul yaratma teklifidir bu.

    — Dolar OHAL ilan edilmeden önce 2.90 kuruştu, şu an 4.90 kuruş. Bunun sorumlusu başta Recep Tayyip Erdoğan'dır.

    — Hukuku yok sayan anlayış emek dünyasını kölelik düzenine mahkum etmektedir.

    TSK, asker, bedelli askerlik, Türk askeri
    © AA /
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    — Türkiye'de her gün 5 işçi iş cinayetinde ölmeye devam ediyor.

    — Bedelli askerlik meselesinde bizim yaklaşımımız nettir. Soruna geçici değil, kesin çözümlerle yaklaşılmalı. Düzeltilmesi gereken kısımlar var. Temel eğitim süresini koymanın bir anlamı yoktur. 21 günlük askerlik süresinin kalkması gerekir.

    — Bedelli için gelen gelirler şehit ve gazi ailelerine verilmeli.

    — Peki parası olmayan ne yapacak? Parası olmayanların da o statüyü taşıyorsa mağduriyetlerin giderilmesi gerekir.

    — Soruna kesin çözüm gerekiyor. Askerlik süresi kısalmalı.

     

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    Etiketler:
    bedelli askerlik süresi, bedelli askerlik, Askerlik, CHP, Bülent Tezcan, Türkiye
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