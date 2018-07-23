CHP: Öğrencilerin yaz döneminde askerlik yapmasını sağlayacak köklü çözümler bulmak zorundayız

Sözlerine "Yaz döneminde öğrencilerin askerlik yapmasını sağlayacak köklü çözümler bulmak zorundayız" diye devam eden Tezcan, askerlik süresinin kısalması gerektiğini ifade etti.
'BU İDDİALARI İFADE ETMENİN PARTİYE ZARARI VARDIR'
Tezcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
— Türkiye sürekli OHAL rejimi altına sokuluyor. Bu teklifin reddedilmesi gerekiyor. Anayasa'ya aykırıdır. Gözaltı süresini 12 güne kadar çıkaran bir düzenleme ile karşı karşıyayız.
— Bu düzeni anlamak, bu düzene herhangi bir biçimde meşruiyet izafe etmek mümkün değil. Kamudaki yetkililerin iki dudağı arasına kamu çalışanlarının sıkıştırıldığı bir düzen. Valilere şehri kapatma yetkisi veriyorlar. Türkiye'nin 81 ilinde deli dumrul yaratma teklifidir bu.
— Dolar OHAL ilan edilmeden önce 2.90 kuruştu, şu an 4.90 kuruş. Bunun sorumlusu başta Recep Tayyip Erdoğan'dır.
— Hukuku yok sayan anlayış emek dünyasını kölelik düzenine mahkum etmektedir.
— Bedelli askerlik meselesinde bizim yaklaşımımız nettir. Soruna geçici değil, kesin çözümlerle yaklaşılmalı. Düzeltilmesi gereken kısımlar var. Temel eğitim süresini koymanın bir anlamı yoktur. 21 günlük askerlik süresinin kalkması gerekir.
— Bedelli için gelen gelirler şehit ve gazi ailelerine verilmeli.
— Peki parası olmayan ne yapacak? Parası olmayanların da o statüyü taşıyorsa mağduriyetlerin giderilmesi gerekir.
— Soruna kesin çözüm gerekiyor. Askerlik süresi kısalmalı.
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