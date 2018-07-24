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11:16 24 Temmuz 2018
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    Çiftlik Bank

    Yeni bir Çiftlik Bank vakası daha: ÇiftliğimNette

    © AA / İbrahim Yozoğlu
    Türkiye
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    Türkiye son yılların en büyük dolandırıcılık olayını Çiftlik Bank'la yaşarken, halkın yaşanılanlardan ders almadığı görülüyor. Çiftlik Bank'tan sonra kurulan ponzi şirketlerine hâlâ para yatıranlar var.

    Çiftlik Bank ve Turcoin gibi milyarlarca liralık dolandırıcılığa imza atan ponzi yapılanmalarını tüm Türkiye yakından takip ederken, yeni kurulan benzer şirketlerin hâlâ para toplayabilmesi 'bu kadar da olmaz' dedirtiyor. Kısa yoldan para kazanmak için büyük bir risk iştahına sahip olan çok sayıda kişi Çiftlik Bank rezalatinden sonra kurulan bu tarz şirketlere inanarak paralarını kaptırıyor.

    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    © Fotoğraf : ciftlikbank.com
    Çiftlik Bank kurucusu Aydın, bir vurgun daha planlamış: Enerji Bank
    Sabah gazetesinden İbrahim Acar'ın haberine göre, bunun son örneği ise Hollanda merkezli 'çiftliğimNette' isimli site oldu. Şirket, yumurta paketleri satarak üyelerine yüksek kazanç vaat ediyor. Kurucusunun adının Umut Öztürk olduğu belirtilen şirket için yorum yapan uzmanlar, çiftliğimNette oyununun güvenilir olmadığını belirtiyor.

    Abartılı kazanç vaadi ve yanıltıcı bilgilerin bulunduğu çiftliğimNette oyunu Umut Holding isimli bir şirketin sitesinden yayınlanıyor. Ancak oyunun da aslında holdingle bir bağlantısı bulunmuyor. Umut Holding'in 10 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilse de internet sitesinin Ağustos 2017'de kurulduğu dikkat çekiyor. 10 yıllık şirket domain adresini bile 2 Eylül 2017'de almış, sitede Umut Holding'in sahibi olduğu belirtilen Umut Öztürk'ün de resmi sahte. Halen Türkiye'de bu yönde faaliyet gösteren onlarca site bulunuyor.

    PARANIZI CHARGE BACK'LE GERİ ALIN

    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    © Fotoğraf : DHA
    Çiftlik Bank mağdurları alacaklarını tahsil edemedi
    Uzmanlar, ponzi yapılanmasıyla yüksek kâr vaadinde bulunarak para toplayan şirketlere kananlar için parasını geri alma umudunun olduğunu belirtti.

    Bunun için iki şart var: Birincisi, ödemenin kredi kartı üzerinden yapılmış olması, ikincisi de itirazın ödeme tarihinden itibaren 180 gün içinde yapılması. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde suiistimali önlemek için Mastercard ve VISA'nın uyguladığı kuralına göre, harcama itirazı anlamına gelen charge back kuralı yıllardan beri tüm dünyada geçerli olarak uygulanıyor. Ters ibraz olarak bilinen kurala göre, kişi para gönderme işlemini kendisinin yapmadığını ileri sürerek parasını geri isteyebiliyor.

    Ancak Türk bankacılık sisteminin bu tür para transferlerinde üçlü kontrol olduğu için bu itiraz kabul edilmiyor.

    ARAŞTIRMA YAPILAN PONZİ YAPILARI

    www.milkabank.com
    www.cashciftlik.com
    www.ciftlikgeliri.com
    www.cilgintavuklar.com
    www.ciftlikshop.com
    www.kirazengini.com
    www.ciftligimnette.com
    www.elitciftlik.com
    www.ciftlik.im
    https://maden.im/
    www.myluckfarm.com.tr
    Www.cashciftlik.com
    www.galerimegel.com
    My-crypto World
    Myadsino
    Olymptrade
    EvoBinary
    Owncoin

    ÜRÜN ALMADIM İTİRAZI YAPIN

    Parayı geri almak için en önemli itiraz hizmetin alınmadığını belirtmek. Charge back'te müşteri hizmet almadım diyorsa, aksini ispatlamak şirketin sorumluluğunda. Digital ponzi şirketlerinin hizmet verdiğini ispat etmesi gerekiyor. Uzmanlar, itirazın ise 180 günde yapılması gerektiğini belirtiyor.

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    Etiketler:
    dolandırıcılık, Turcoin, Çiftlik Bank, Türkiye
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