Yalova Belediye Başkanı Salman'dan 'tuvalet' tepkisi: Ciddi anlamda ruhsal bir tedaviye ihtiyacımız var

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, merkezi Güney Kore'de bulunan Dünya Tuvaletler Birliği (WTA) hibesiyle 193 bin liraya yaptırılan modern tuvaletin tahrip edilmesine tepki gösterdi: "30 saat sonra kapının kolunu kırdılar. Bu topyekun savaşmamız gereken ciddi bir konu. Ciddi anlamda ruhsal bir tedaviye ihtiyacımız var."
Yalova'da, 1.5 kilometrelik doğu sahil bandı girişinde yaptırılan 41 metrekare alana sahip tuvalet, geçtiğimiz cuma günü törenle açılmasından hemen sonra kapı kolu kırılarak tahrip edildi.
Tuvaletin açılış törenine Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong ve WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim'in katılmasının hizmete verilen önemi gösterdiğini söyleyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, açılıştan 30 saat sonra tuvaletin kapı kolunun kırıldığını, güvenlik kameralarının kablolarının kesildiğini belirtti.
Salman, 10 gün önce de aynı bölgede beton bankın denize atıldığını, Bursa'da yine belediyenin yaptırdığı 'kitap okuyan kız', 'keman çalan kız', 'yaşlı çift' heykellerine zarar verildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:
'BU JENERASYONU KESİNLİKLE VE KESİNLİKEL TEDAVİ ETMEK ZORUNDAYIZ'
"Bu sadece Yalova'nın sorunu değil. Toplumda çok kötü bir erozyon, çok kötü bir yozlaşma başladı. Bu toplumun ruh halini çözmek mümkün değil. Bu öğretim problemi değil. Artık okullarda çözülmesi mümkün değil. Bu evden, aileden, ebeveynlerden başlamak zorunda. Yoksa biz kamuoyuna, çevresine zarar verecek bir nesle doğru gidiyoruz. Bu sadece belediye başkanının, güvenlik güçlerinin, valinin çözebileceği bir sorun olmaktan çıktı. Bu topyekun savaşmamız gereken ciddi bir konu. O kapı kolunu kıran mantığı, o bankı denize atan ruh halini gerçekten merak ediyorum. Ne yapmak istiyor, amacı ne, bu neyin kızgınlığı? Ciddi anlamda toplumsal, ruhsal bir tedaviye ihtiyacımız var. Bu bir gerçek. Bunun önüne geçemezsek, ülkemizi manevi açıdan kötü günler bekliyor. Perşembenin geleceği çarşambadan belli. Çok uyanık olmak zorundayız. Birlik beraberlik içerisinde sevgi ile hareket etmek durumundayız. Bu jenerasyonu biz kesinlikle ve kesinlikle tedavi etmek zorundayız."
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