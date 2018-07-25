Türkiye'den 'Filistin'e en çok yardımı biz yapıyoruz' diyen ABD'ye cevap

Yalçın, "Biz insani ve kalkınma yardımlarımızın reklamını yapan ve bu konuda kendimizi öven bir millet değiliz. Filistin ve Filistinli mültecilere yaptığımız yardımlar UNRWA'ya yaptığımız katkılarla sınırlı değil. İlgilenlenlerle yaptığımız yardımların detaylarını paylaşmaktan memnuniyet duyarız ama şunu da hatırlatmak istiyorum, Küresel İnsani Yardım Programı'na göre, Türkiye 8.7 milyar ile insani yardım alanında lider ülke konumunda. Milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da yüzde 0,85 ile dünyanın en cömert ülkesi" dedi.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "zengin Arap ülkeleri" şeklindeki tanımlamasıyla başta Arap ülkeleri olmak üzere Türkiye'ye de Filistin ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na yapılan yardımlar konusunda eleştiriler yöneltmişti.
'LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ'
Nikki Haley, geçen yıl İran, Cezayir, ve Tunus'un UNRWA'ya katkısının "sıfır" olduğunu, Pakistan ve Mısır'ın 20 bin dolar katkıda bulunduğunu, "ağzı büyük laf yapan" diye nitelendirdiği Çin'in 350 bin, Rusya'nın 2 milyon dolar destek verdiğini, Kuveyt'in 9 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 12.8 milyon, Türkiye'nin ise 6.7 milyon dolar katkıda bulunduğunu, ABD'nin ise örgüte 364 milyon dolar destek verdiğini söylemişti.
ABD'nin 1993'ten beri Filistinlilere 6 milyar dolardan fazla yardım yaptığını ifade eden Haley, "Arap ülkeleri ki bunların bir kısmı zengin ülkeler, Filistinlilere ne kadar yardım yaptı. ABD'nin yaptıklarının yanında hiçbir şey" diye konuşmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)