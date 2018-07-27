Yeni parti, stratejisini belirledi: AK Partililere 'Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'dan sonra Fatih Erbakan yönetecek' deyin

© Fotoğraf : DHA Fatih Erbakan yeni parti için tarih verdi

Oda TV'de yer alan habere göre, Saadet Partisi'nden ayrılan Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı bünyesinde yaptığı sunumda parti tanıtım stratejilerini takipçileriyle paylaştı. AK Parti ve Saadet Partisi'ne yönelik pozitif bir söylem dili kullanılması gerektiği kaydedildi.

"Fatih Erbakan bayrağı Tayyip Erdoğan'dan devralıyor" denen 'strateji'de yer alan şu ifade dikkati çekti:

"AK Parti seçmeni için konseptimiz: Fatih Erbakan bayrağı Tayyip Erdoğan'dan devralıyor. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'dan sonra Fatih Erbakan yönetecek. Milli Görüş bayrağını Tayyip Erdoğan'dan Fatih Erbakan devralacak. Tayyip Erdoğan büyük iş başardı, hedeflerinin yüzde 20'ini gerçekleştirdi. Geri kalanını Fatih Erbakan gerçekleştirecek."