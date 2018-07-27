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17:07 27 Temmuz 2018
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    Fatih Oflaz

    Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen medya patronu Oflaz'la ilgili 41 yıllık sır

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan medya patronu Fatih Oflaz'ın, 41 yıl önce 14 yaşındaki İtalyan bir turisti istismardan yargılandığı ortaya çıktı.

    Öz kızına cinsel istismarda bulunduğu için yargılanan ve 18 yıl 9 ay hapis cezası aldıktan sonra yurt dışına kaçan MTV, Eurosport gibi birçok kanalın Türkiye temsilcisi olan Fatih Oflaz'ın 41 yıl önce de cinsel istismar suçundan yargılandığı belirtildi.

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
    İş adamı Fatih Oflaz'a öz kızına cinsel istismardan 18 yıl hapis
    Habertürk'ün aktardığına göre, olay şöyle gelişti:

    İddiaya göre; Mehmet Fatih Oflaz lise öğrencisi olduğu yıllarda, sık sık dönemin ruhuna uyan gece kulüplerine gidiyordu. Bu gidişlerin birinde de İtalyan vatandaşı 14 yaşındaki Valeria Montuori ile tanıştı ancak bu tanışıklığın sonunda Mehmet Fatih Oflaz kendisini gözaltında buldu. Valeria Montuori ve ailesi Oflaz'dan 'istismar' suçlamasıyla şikâyetçi oldu. Polis devreye girdi ve Oflaz gözaltına alındı. Olay büyüyünce hem Mehmet Fatih Oflaz'ın babası Yaşar Oflaz hem de Valeria Montuori'nin babası Bario Montuori görüşmeye başladılar. Amaçları sorunu çözmekti.

    İSTİSMAR SONRASI EVLİLİK KARARI

    Valeria'nın babası Mario sonra kızını alıp, Roma'ya götürdü. Ancak yine de Mehmet Oflaz hakkında İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak Oflaz'ın babası Yaşar Oflaz oğlunu iddia edilen suçtan kurtarmak için canhıraş uğraşıyordu. Baba Mario Montuori ile ile sık sık görüşüp çözüm yolu arıyordu.

    Cinsel istismar
    Twitter
    Kızına cinsel istismardan ceza alan medya patronu Fatih Oflaz yurt dışına kaçtı iddiası
    Görüşmelerin sonunda iki aile çocukların evlenmesi yoluyla sorunu çözmeye karar verdi. Baba Yaşar Oflaz Montuori Ailesi'ni ikna etmek için İtalya'ya kadar gitmişti. Sonuçta duruşma için birlikte İstanbul'a döndüler.

    Montuori ve Oflaz aileleri 'Evlensinler' formülünde uzlaşmıştı. Mehmet Fatih Oflaz, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Mahkeme Başkanı Talip Güran'dı. İki tarafın aileleri de duruşma salonundaydı. Avukatlar mahkeme heyetine iki gencin evlenmeye karar verdiğini bildirdi.

    MAHKEME BAŞKANI: BUNA 'ZORAKİ NİKAH' DERLER

    Cinsel istismar
    Twitter
    11 yaşındayken tecavüzcüsüyle evlendirilen ABD'li kadın yıllar sonra konuştu
    Mahkeme Başkanı Güran, Valeria Montuori'ye ne yapmak istediğini sordu. Valeria, tercüman eşliğinde İtalyanca "Mehmet'i seviyorum. Evlenmek İstiyorum" dedi. Duruşma sonunda evlenme işleminin gerçekleştirilmesi için taraflara süre verilmesine ve Oflaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyulması kararı çıktı.

    Kararı duyan her iki aile de ağlıyordu. Mahkeme Başkanı Güran kararla birlikte hem Oflaz hem de Montuori Ailesi'ne şu nasihati verdi. "Buna 'zoraki nikah' derler. Çocuklarınız için burada ağlayacağınıza, onların 17 yaşında diskoteklere gitmesine engel olun. Evinizi boş bırakıyorsunuz, ipin ucunu kaçırıyorsunuz, sonra çocuklar suçlu oluyor…"

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    Etiketler:
    evlilik, cinsel istismar, Fatih Oflaz, İtalya, Türkiye
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