Akşener'den geri dönüş mesajı: Pazartesi saat 15.00'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezde olacağım

Partisinde kalması için kendisini ikna etmek için evinin önünde toplanan kalabalığa seslenen Meral Akşener kararını verdi.

Seçim sonrası çıkan tartışmalar çerçevesinde İYİ Parti'de olağanüstü kurultay ilan edip aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'i adaylık konusunda ikna etmek için il ve ilçe teşkilat mensuplarının başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkması sonuç verdi.

Akşener, Üsküdar'daki evini kuşatıp nöbet tutan partililere "Partimin başındayım" dedi.

Yeni Çağ'ın haberine göre, kendisini ikna etmek için evinin önünde toplanan kalabalığa seslenen Akşener, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Partimin başındayım. Allah hepinizden razı olsun. Ama bugün komşularımızı çok rahatsız ettik. Şimdi dağılalım" diye konuştu.

Ardından İYİ Parti Genel Başkanı, pazartesi saat 15.00'te parti genel merkezinde olağanüstü kurultay sürecini değerlendirmek üzere başkanlık divanını toplayacağını duyurdu.