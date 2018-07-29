Koray Aydın'ın 'Liderimiz Devlet Bahçeli' gafına ilişkin MHP'den ilk yorum: Kumpas mı kuruldu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın dün yaptığı "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Yalçın, gaf sonrası yapılan yuhalamalarla ilgili olarak "İçeride kumpas mı kuruldu? Açıklasınlar" dedi.

Semih Yalçın, Koray Aydın'ın dün konuşması sırasında "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafının yuhalanmasına tepki gösterdi. Yalçın, "Yuhalayanlar liderimizi mi Aydın'ı mı yuhaladı? İçeride kumpas mı kuruldu? Açıklasınlar" ifadesini kullandı.

Yalçın, şunları söyledi:

"Soru şudur: Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP lideri Bahçeli'yi mi yoksa Koray Aydın'ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir. İçerideki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, ‘Devlet Bahçeli' gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçeride böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz."