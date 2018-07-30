Ekonomik güven endeksinde 5 aylık düşüş durdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin 'Ekonomik Güven Endeksi' raporunu açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında bir önce önceki aya göre %2 oranında artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi.