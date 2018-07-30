Batman il sınırının değiştirilmesi talebine tepki: Figürlerle kentin tanıtımında bir yere varılmaz

Güneydoğu Anadolu Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği (GATOB) Genel Başkanı Hüseyin Aslan, Batman il sınırının değiştirilmesi talebine tepki gösterdi. Aslan, "Figürlerle kentin tanıtımında bir yere varılmaz" diye konuştu.

Hüseyin Aslan, bir turizmci olarak söz konusu kampanyanın kent turizmine hiçbir katkısının olmayacağını düşündüğünü söyledi. Öncelikle Batman'ın tanıtımının yerinde ve sahada yapılması gerektiğini belirten Aslan, "Figürlerle kentin tanıtımında bir yere varılmaz. Hala Hasankeyf'in Mardin'in ilçesi bilen insanlar var" ifadesini kullandı.

© Fotoğraf : Twitter Batman il sınırının değiştirilmesi için kampanya

Kentin haritasını değiştirmekten daha önemli sorunlarının olduğunu aktaran Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Batman İl Temsilcisi Sinan Sarı da sosyal medyada paylaşılan Batman haritasının Batman filminin figürüne göre değiştirilmesi yönünde taleplerin olduğunu anlattı.

Sarı, "Bunun kente bir katkısının olacağını düşünmüyorum. Bundan daha önemli ve güzel konular üzerinde çalışabiliriz. Öncelikle bir turizm lobisi oluşturmamız lazım" dedi.

Esnaf Adnan Baytar, "Bunca sorunumuz varken Batman'ın harita üzerindeki şekli şemaili çok da önemli değil. Bunu düşünecek durumda değiliz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Bünyamin Beyca da "Kampanyanın umarım Batman için bir faydası olur" ifadelerini kullandı.

Batman il sınırının değiştirilmesi için kampanyahttps://t.co/rYIILB89Lg pic.twitter.com/xdNpy4JXjR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 27 Temmuz 2018

​NE OLMUŞTU?

İsim benzerliği nedeniyle Batman il sınırlarının 'Batman' filminin logosuna göre yeniden düzenlenmesi için Change.org'da kampanya başlatılmıştı. Sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılan kampanyada, toplanan imzanın 10 bini aştığı öne sürülmüştü.