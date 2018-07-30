Batman il sınırının değiştirilmesi talebine tepki: Figürlerle kentin tanıtımında bir yere varılmaz

Hüseyin Aslan, bir turizmci olarak söz konusu kampanyanın kent turizmine hiçbir katkısının olmayacağını düşündüğünü söyledi. Öncelikle Batman'ın tanıtımının yerinde ve sahada yapılması gerektiğini belirten Aslan, "Figürlerle kentin tanıtımında bir yere varılmaz. Hala Hasankeyf'in Mardin'in ilçesi bilen insanlar var" ifadesini kullandı.
Sarı, "Bunun kente bir katkısının olacağını düşünmüyorum. Bundan daha önemli ve güzel konular üzerinde çalışabiliriz. Öncelikle bir turizm lobisi oluşturmamız lazım" dedi.
Esnaf Adnan Baytar, "Bunca sorunumuz varken Batman'ın harita üzerindeki şekli şemaili çok da önemli değil. Bunu düşünecek durumda değiliz" diye konuştu.
Vatandaşlardan Bünyamin Beyca da "Kampanyanın umarım Batman için bir faydası olur" ifadelerini kullandı.
Batman il sınırının değiştirilmesi için kampanyahttps://t.co/rYIILB89Lg pic.twitter.com/xdNpy4JXjR— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 27 Temmuz 2018
NE OLMUŞTU?
İsim benzerliği nedeniyle Batman il sınırlarının 'Batman' filminin logosuna göre yeniden düzenlenmesi için Change.org'da kampanya başlatılmıştı. Sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılan kampanyada, toplanan imzanın 10 bini aştığı öne sürülmüştü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)