Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Türk lirası kararı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "İmzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların Türk Lirasına çevrilmesi ve İlk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirlenmesi kararlaştırıldı" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "İmzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların Türk Lirasına çevrilmesi ve İlk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirlenmesi kararlaştırıldı" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın açıklaması şu şekilde: "Başkanlığımız tarafından, İmzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların Türk Lirasına çevrilmesi ve İlk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Aksini gerektirecek bir durum olmadıkça sözleşme gereği alınması gereken banka teminat mektupları yerine şirket bono ve teminatları alınarak şirketlerimizin yükleri hafifletilecek. Başkanlığımız daima Yerli ve Milli Savunma Sanayimizin ve Milli ekonomimizin yanındadır."

Aksini gerektirecek bir durum olmadıkça sözleşme gereği alınması gereken banka teminat mektupları yerine şirket bono ve teminatları alınarak şirketlerimizin yükleri hafifletilecek. Başkanlığımız daima Yerli ve Milli Savunma Sanayimizin ve Milli ekonomimizin yanındadır. — SSB (@SavunmaSanayii) August 17, 2018

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