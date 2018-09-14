Hatay Valisi Ata: 9 PKK mensubu Afrin bölgesinde yakalandı

Hatay Valisi Ata tarafından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin öldürülmesi olayına karışan 9 PKK üyesi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yakalanarak Hatay'a getirildi.