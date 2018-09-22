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04:52 22 Eylül 2018
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: ABD doları saldırı aracı olarak kullanıyor

    © AA / Fatih Aktaş
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz. Hiçbir ülkenin para birimine karşı değiliz ancak para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olarak kullanılmamalıdır" açıklamasını yaptı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Fatih Aktaş
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezüella'ya gidiyor
    Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile başkent Caracas'taki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 yılın ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk Türk dışişleri bakanı olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

    Son dönemde Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, iki ülke liderinin adeta 'kardeş' gibi olduklarını ifade ederek, Ankara-Caracas arasında ikili ilişkilerin giderek geliştiğini söyledi.

    'DİĞER ÜLKELERLE DE YEREL PARA BİRİMLERİNİ KULLANMAK İSTİYORUZ'

    İkili ticari ilişkilerde yerel para birimlerini tanıdıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz. ABD yönetimi kendi para birimi olan doları bir saldırı aracı olarak kullandığı için diğer ülkeler aralarındaki ticarette yerel paraları kullanmak istiyor. Hiçbir ülkenin para birimine karşı değiliz ancak para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olarak kullanılmamalıdır."

    Çavuşoğlu, Türkiye'nin de son dönemde para birimi üzerinden bu tür bir ekonomik saldırı süreci yaşadığını dile getirdi.

    Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye de kısa zaman önce hedef oldu ancak bu süreçte çok güçlü durdu ve ekonomiyi daha istikrarlı kılmak için gerekli tüm ekonomik tedbirleri aldı." ifadesini kullandı.

    THY UÇUŞLARINI ARTTIRIYOR: HAFTADA 7'YE ÇIKACAK

    THY - Türk Hava Yolları
    © REUTERS / Murad Sezer
    THY'den kargo ücretine yüzde 81 zam
    Türkiye ile Venezüella arasındaki uçuşlara da değinen Çavuşoğlu, "Türk Hava Yolları (THY) da bu ülkedeki potansiyeli keşfetti. Artık Caracas'a yaptıkları uçuşların sayısını her güne çıkarıyorlar, yani haftada 7'ye çıkarmayı planlıyorlar. Ayrıca haftada 7 kargo uçuşu da olacak." bilgisini paylaştı.

    Gerekli tedbirleri alarak iki ülke arasındaki olumlu iş birliği ile bu tür ekonomik zorlukların üstesinden geleceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türk yatırımcılar için Venezüella'da özellikle turizm, altyapı, inşaat, enerji ve yer altı kaynakları gibi alanların öne çıktığını ifade etti.

    'İZOLASYONA VE YAPTIRIMLARA KARŞIYIZ'

    Venezüella'nın kritik bir dönemden geçtiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bu süreçte Venezuela ve Venezuela halkı için elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Ekonomik iş birliğimiz giderek derinleşiyor ve her alandaki iş birliğimiz artıyor. Bu durum iki ülkenin de yararına olacaktır." diye konuştu.

    Nusret - Maduro
    © Fotoğraf : Twitter
    Venezüella lideri Maduro’nun Nusr-Et’te yemek yemesi ülkesinde tartışma yarattı
    Venezüella'nın yaşadığı ekonomik duruma ilişkin, "Bu ülke onurlu bir şekilde desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. Biz izolasyona ve yaptırımlara karşıyız. Diyalog ve ilişkileri geliştirme taraftarıyız." açıklamasını yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu ülkeye verdiği desteği sürdüreceğini anlattı.

    İKİ ANLAŞMA İMZALANDI

    Türk yatırımcıların Venezüella'daki yatırım fırsatlarını keşfetmeye başladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, ziyaretleri sırasında iki ülke arasında iki anlaşmaya imza atıldığını ve yenileri için de çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    Ulusal para, Ticaret, Dolar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezüela, Türkiye, ABD
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