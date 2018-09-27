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17:53 28 Eylül 2018
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    Uşak Sevgi Evleri

    Yetiştirme yurdunda cinsel istismar ve şiddet skandalı: 'Bunlar yaramazlık yapıyor bunların icabına bak'

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Uşak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ile Kız Yetiştirme Yurdu'nda, toplam 28 kız ve erkek çocuğuna cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları ileri sürülen, 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
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    Uşak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ile Kız Yetiştirme Yurdu'nda, toplam 28 kız ve erkek çocuğuna cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulunan 16 sanığın, 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

    Çocuklarının başına gelenleri dinleyen aileler, Uşak Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne başvurdu.

    Müdürlük, çok sayıda çocuğun ailesinin cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakaret şikayeti üzerine inceleme başlattı.

    Bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişin hazırladığı raporun ardından, suç duyurusunda bulunuldu. Aralarında yurt müdürü, yardımcıları, öğretmen ve bakıcı annelerin de bulunduğu yuva ve yurt görevlilerinin ifadeleri savcılık tarafından alındı.

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    © AA / Sezgin Pancar
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    İDDİANAMEDE BAKANLIĞIN YAPTIĞI SUÇ DUYURUSU DA YER ALDI

    Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, bakanlığın suç duyurusuna da yer verildi. Bu suç duyurusundaki ifadelerde yurt ve yuvada korunma altında bulunmuş mağdur çocuklara kurum çalışanları tarafından cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ile hakarette bulunulduğu, yurt müdürü S.D.'nin kendisine yakın bir ekip oluşturup bazı olayları örtbas ettiği öne sürüldü. Ayrıca, yurt yönetim memuru V.Ş.'nin kız çocuklarına yönelik cinsel tacizde ve istismarda bulunduğu, bakıcı annelerin, hizmetlilerin de bazı çocuklara eziyet çektirdikleri iddia edildi. Bakanlık müfettiş raporunda ise yurt yönetim memuru olarak görev yapmakta olan sanık V.Ş.'nin, 2014 yılı ve öncesinde 17 yaşındaki mağdur kız çocuğu K.K.'yi rızası dışında dudağından öptüğü, ellerini tuttuğu, cinsel ilişki teklif ettiği, yine V.Ş.'nin yurt içerisinde teşhircilik yaparak dolaştığı, bu duruma yurtta kalan çocuklarla çalışanların şahit olduğu anlatıldı.

    16 sanık hakkında 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istenen davanın 3'üncü duruşması, Uşak 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan 15 sanık, 4 mağdur çocuk, 10 tanık katıldı.

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    SANIKLARDAN V.Ş., K.T., F.Y. TEŞHİRCİLİK YAPMIŞ

    Çocuklar ifadelerinde yurt hizmetlisi olarak çalışan S.T. ve bakıcı anne B.K. hakkında şiddet, eziyet ve kötü muamele yaptığı için şikayetçi oldu. Mağdur kız çocuğu K.T. de ifadesinde, idari amir V.Ş. hakkında cinsel istismar ve taciz hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. 2014 yılı ve öncesinde yurtta kalan ve yaşını doldurarak yurttan ayrılan mağdur kızlardan K.T., ifadesinde, izin dönüşlerinde nöbetçi öğretmen veya amirle odasında görüştüklerini belirterek, izin dönüşünde V.Ş.'nin teşhircilik yaptığını söyledi. K.T., arkadaşı F.Y.'nin de V.Ş.'nin aynı şekilde teşhircilik yaptığını kendisine anlattığı belirtti.

    'HEM KIZIYOR HEM DÖVÜYORDU'

    Mağdur çocuklardan S.D. de ifadesinde, "Yurt hizmetlisi S.T. birazcık da olsa şımarsak bizi dövüyordu. Bakıcı annemiz B.K. ile birlikte S.T. mutfakta sigara içiyorlardı. B.K. anne biz arkadaşlarımızla eğlendiğimiz zaman, hizmetli S.T.'yi çağırıyordu. S.T. ise bize hem kızıyordu hem de dövüyordu. Bir keresinde S.T. benim yüzüme vurdu. Benim çok gücüme gitti. Kardeşlerimle aynı yerde kalmıyordum. Onları dövdüğünü görmedim. Ancak kardeşlerimi de hem dövmüş hem küfür etmiş. Ayrıca arkadışımz E.A.'yı hizmetli S.T. boğazından tutarak 1-2 dakika havada tuttu. Arkadaşlarımız da gördü. S.T.'nin bizimle hiç top oynadığını görmedim. Yurtta kalan her çocuk S.T.'nin elinden geçmiştir. Bakıcı anne B.K., bize sürekli olarak 'Sizinle mi uğraşacağım?' diyordu" dedi.

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    © Sputnik /
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    'S.T.'DEN KORKARDIK, BİZE İYİ DAVRANMAZDI'

    Y.D. de ifadesinde, "Yurt hizmetlisi S.T. bize hitaben 'Buraların efesiyim' diyordu. Bir gün arkadaşımla oynarken bakıcı anne B.K., hizmetli S.T.'yi çağırdı. S.T. beni boğazımdan tutarak koltuğa fırlattı. Bakıcı anne B.K. bana eziyet ediyordu. Elimden tutup, sürükleyerek odaya, uykuya götürüyordu. S.T.'den korkardık. Bize iyi davranmıyordu" diye konuştu.

    ''BUNLAR YARAMAZLIK YAPIYOR İCABINA BAK' DERDİ'

    Mağdur çocuklardan A.A.D. (10) ise ifadesinde, ifade veren kardeşleri gibi hizmetli S.T.'nin kendisi ve yurttaki diğer çocukları herhangi bir suçları olmasa da dövdüğünü ileri sürüp, "S.T. bana bir tokat ve tekme attı. Ondan korkardık. Çocuklar arasında sevilen birisi değildi. Yurtta bana da B.K. isimli anne bakıyordu. Bakıcı anne B.K., hizmetli S.T.'ye 'Bunlar yaramazlık yapıyor, icabına bak' diyordu" dedi.

    Cinsel istismar, taciz
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    HİZMETLİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

    Sanıklardan hizmetli S.T. ise ifadesinde çocukların suçlamaları kabul etmeyip, "Çocuklara bağırsak bile sonra oyun oynardık. Yurtta cinsel taciz olsa ben bunu duyardım" dedi. Sanık bakıcı anne B.K. de suçlamaları reddederek, o yıllarda 8 aylık hamile olduğunu, bir anne olarak çocuklara şiddet uyguladığı iddiasını kabul etmediğini, çalıştığı süre içerisinde de çocuklarla ilgili herhangi bir olumsuz davranış görmediğini belirtti.

    MÜDAHİL AVUKATLAR SANIKLARIN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

    Diğer sanıklar V.Ş., A.Ç., A.K., C.S., D.K., E.Ç., H.D., H.D., R.K., S.Ç., Ş.T., Y.D. ve A.M. de haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada, Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü avukatları, davaya müdahil oldu. Komisyon adına söz alan avukatlar, sanıkların tutuklanmasını istedi. Mahkeme başkanı avukatların taleplerini diğer celsede değerlendirmek ve diğer sanıklar ile mağdurların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

    'YARGILAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YAPILMALI'

    Mağdur çocukların avukatları Volkan Berber ve Ezgi Sağcan duruşma çıkışında yaptıkları ortak açıklamada, "Mağdur beyanları çok çarpıcı ve dosyayı aydınlatır niteliktedir. Tanık beyanları da mağdur beyanlarıyla örtüşmekte, özellikle eziyet ve cinsel istismar suçlarının sanıkları bakımından tutuklama talebimiz oldu ancak davaya her celse farklı hakimler baktığından talebimiz bu celse değerlendirilmedi. Aynı zamanda, biz olayda eziyet suçunun failleri kamu görevlisi olduğundan, cinsel istismar suçu ise süreklilik arz ettiğinden işkence ve nitelikli cinsel istismar suçları oluştuğu için görevsizlik kararı verilmesi ve yargılamanın ağır ceza mahkemesinde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu talebimiz de geçen celse değerlendirilmedi. Dava kamu vicdanını yaralamaktadır. Uşak Barosu olarak davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi.

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    Etiketler:
    28 kız ve erkek çocuğuna cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakaret, Uşak 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, Kız Yetiştirme Yurdu, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Uşak, Türkiye
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