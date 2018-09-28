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17:53 28 Eylül 2018
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

    Cumhurbaşkanı Vekili Oktay: Güçlü olmak zorundayız ki bu coğrafyada ayakta kalalım

    © AA / İslam Yakut
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, "Güçlü olmak zorundasınız. Güçlü olmak zorundayız ki bu coğrafyada ayakta kalalım, hayatta kalalım. Kim ne yaparsa yapsın, her şeye ve herkese rağmen tüm şartlara ve hakeme rağmen biz hayatta kalmanın yolunun güçlü olmaktan geçtiğini öğrendik" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı
    © AA /
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    Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan bir otelde, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Oktay, burada bir konuşma yaptı.

    "Çocukluğumuzda bize 'kritik bir dönemden geçiyoruz' denirdi, genç olduk kritik bir dönemden geçiyoruz dedik, olgunlaştık kritik bir dönemden geçiyoruz dedik, yaşlandık kritik bir dönemden geçiyoruz diyoruz" diyen Oktay, şöyle devam etti:

    'BU NASIL KRİTİK BİR DÖNEMDİR HİÇ BİTMEZ'

    — Bu nasıl kritik bir dönemdir hiç bitmez. Sonrasında işin içerisine girdiğimde gördüm ki aslında kritik dönem dediğimiz olay coğrafyanın kaderiyle alakalı. Eğer bu coğrafyada var olmak istiyorsanız, bu coğrafyada var olmak bir bedel ödemeyi gerektiriyor. Bin yıl dedik ama bunun binlerce yıl öncesi de var. Aslında bu bedel güçlü olmayı gerektiriyor. Güçlü olmak zorundasınız. Güçlü olmak zorundayız ki bu coğrafyada ayakta kalalım, hayatta kalalım. Kim ne yaparsa yapsın, her şeye ve herkese rağmen tüm şartlara ve hakeme rağmen biz hayatta kalmanın yolunun güçlü olmaktan geçtiğini öğrendik.

    — Kritik süreçten geçiyoruz dediğimiz olay da bu aslında. Coğrafyanın kaderiyle alakalı. Daha bugün gördük Almanya'da açıklandı, EURO 2024, hep birlikte izlediniz. Türkiye'de sporla ilgili altyapının ne kadar güçlendiğini hepiniz biliyorsunuz. Spora olan ilgiyi hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin gelişmesini hepimiz biliyoruz ama ne yaparsanız yapın son noktaya kadar geldiğinde yine bir jüri toplanıyor ve karar veriyor ve bu Türkiye olmuyor. Hakeme rağmen almak dediğimiz bu. Biz bunu alacağız. Hangi hakemi koyarlarsa koysunlar, şartlar ne olursa olsun biz bu oyunu alacağız.

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    Etiketler:
    Fuat Oktay, Yozgat, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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