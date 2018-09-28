'Türkiye 9 oyu garantilemişti, UEFA Başkanı Ceferin kulis yaparak görüşlerini değiştirdi' iddiası

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığında Türkiye'nin kaybetmesinin bir numaralı aktörü olduğu iddia edildi.

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Milliyet'te yer alan iddiaya göre; oylamadan bir gece önce UEFA İcra Kurulu üyeleriyle yüz yüze görüşmeler yaparak 9 üyenin oyunu garantileyen Türk ekibi seçime gayet emin şekilde girdi.

Çok da başarılı bir de sunum yaptı. Ne var ki, oylama sonuçları beklentinin tam aksi çıktı. Büyük bir şok yaşayan TFF yöneticileri kısa bir şaşkınlığın arkasından yaptıkları küçük bir araştırma sonucunda Ceferin'in Türkiye'ye oy vereceği sözü veren delegelerle tek tek konuşarak oylarını değiştirttiğini öğrendiler.

Başta TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı olmak üzere Ceferin'le iletişimi bulunan Türk yetkililer UEFA Başkanı'na tepkilerini gösterdi.

TFF'nin bu yıl içinde yapılacak UEFA Başkanlığı seçiminde Caferin ismine karşı çıkmayacağı ama hiçbir şekilde de desteklemeyeceği bildirildi.