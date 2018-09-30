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13:07 30 Eylül 2018
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Yeni ekonomik programla bahar havası çok uzak değil

    © AA / Abdulhamit Topal
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gerek Yeni Ekonomik Program gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır" dedi. Bahçeli, partisinin af teklifiyle ilgili, "5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz. Uyuşturucu konusunda kimse bize ayar veremez" ifadesini kullandı.

    MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampının açılışında konuştu.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
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    Bahçeli, "Sanal haritalar başında sınırlarla oynayan, terör örgütlerini teşvik eden sözde müttefiklerin heveslerini kursaklarında bırakmak için yeni hükümet sisteminin yasamayla uyumlu ve dengeli hareketi de elzem bir ihtiyaçtır" ifadesini kullandı.

    Bahçeli, "Gerek Yeni Ekonomik Program gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır" diye konuştu.

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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    MHP lideri, "Biz CHP gibi olamayız. Biz Türk milliyetçileriyiz. Ülke batarsa bundan hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını görür ve söyleriz. Top çevirmeyiz" dedi.

    Cezaevlerinin pimi çekilmiş bomba gibi olduğunu söyleyen Bahçeli, af teklifi hakkında ise şunları söyledi: "Verdiğimiz sözleri sonuna kadar tutacağız. Bir defalığına 5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz. Amacımız FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek. Uyuşturucu konusunda kimse bize ayar veremez. Bu insanları topluma kazandırmak için inisiyatif üstlenmeyelim mi?"

    Bahçeli, "(Af teklifi) Kanun teklifimizle ilgili gelişler ve alınan tutumlar Cumhur İttifakı'ndan bağımsızdır. İttifak başka, teklifimiz başkadır. İttifakla kanun teklifine karşı gösterilecek tavırları birbirlerine karıştırmamak, fitne imaline yeltenenlere aldırmamak temennimdir" diye konuştu.

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    Bahçeli, yerel seçimde ittifak tartışmaları konusunda ise şu açıklamalarda bulundu:

    "MHP hiç kimseye muhtaç ve mecbur değildir. Yerel seçimi yeni hükümet sisteminin imtihanı olarak görüyoruz. 'Her ilde aday çıkaracağız' sözlerine ihtiyaç yoktur. İki parti arasında görüşmeleri sulandırmaya gerek yoktur. Biz Cumhur ittifakına taktiksel olarak bakmıyoruz. Cumhur İttifakı bizzat milletimiz iradesidir. Cumhur ittifakı yaşayacak, dosta ve düşmana mesaj olacak. Cumhur İttifakı'nın milli görev ve tarihi sorumluluğunu bir kez daha icra etmesini mühim görüyoruz."

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    Etiketler:
    uyuşturucu, af, ekonomi, CHP, Yeni Ekonomi Programı (YEP), MHP, Devlet Bahçeli, Türkiye
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