Gaziantep katliamının sanığı tahliye edildi

56 kişinin öldüğü, 100'e yakın kişinin yaralandığı IŞİD saldırısının sanıklarından olup polis operasyonunda kendisini patlatan 'Gaziantep Emiri' Mehmet Kadir Cebael’in eşi, sanık Fadile Cebael sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edildi.

20 Ağustos 2016'da Gaziantep'te Kürt ve Alevilerin yoğun yaşadığı Şahinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'ndeki düğüne düzenlenen bombalı saldırının sanıkları arasında bulunan Fadile Cabael, Kayseri'de görülmeye devam eden davanın 3. duruşmasında, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

AYNI EVDEYDİLER

16 Ekim 2016'da Gaziantep'te IŞİD'e hücre evlerine operasyon düzenlenmiş, ilkinde 3 polis hayatını kaybederken, ikincisinde örgütün Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cebael üzerindeki patlayıcıları infilak ettirerek kendini öldürmüştü. Aynı evde bulunan eşi Fadile Cabael ile iki çocuğu ise sağ olarak ele geçirilmişti.

© AA / Kerem Kocalar Gaziantep Valisi: Canlı bomba komşulara sıkıntı olmamak için kendini patlattı

Çoğunluğu çocuk 56 kişinin ölümüne, 94 kişinin yaralanmasına yol açan canlı bomba saldırısını, Mehmet Kadir Cebael'in talimatıyla 22- 23 yaşlarında Türkçe konuşan bir kişinin gerçekleştirdiği anlaşılmıştı. Soruşturma sonucunda 11 kişi hakkında tutuklanma kararı verilmişti.

GAR KATLİAMINDA DA ADI VAR

IŞİD'in Gaziantep'teki faaliyetlerini planlayan, örgütün eylemlerine lojistik destek sağlayan ve canlı bomba hücrelerini yöneten Mehmet Kadir Cebael'in adı, daha önce 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili iddianamede de geçmişti.

Gar patlamasını gerçekleştiren araçta, Suphi Alpfidan, Halil İbrahim Durgun ve Mehmet Kadir Cebael'in parmak izleri var. Gaziantep'te yaşanan katliamın daha önce 10 Ekim Ankara Garı katliamının iddianamesinde geçmesine rağmen, gerekli önlemlerin alınmadığı iddialar arasında.

HDP'Lİ TOĞRUL'DAN SORU ÖNERGESİ

Gazete Duvar'ın haberine göre, HDP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul, IŞİD sanığı Fadile Cebael'in tahliyesinin ardından, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

© AA / Gaziantep'te kendini patlatan Cebael'in cesedini yakınları kabul etmedi

* 2015'ten günümüze IŞİD terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmalarda kaç kişi tutuklanmıştır? Tutuklananlardan kaç kişinin cezası kesinleşmiştir? Cezası kesinleşmeyen ve tutukluluk hali devam eden kaç kişi vardır?

* 2015'ten günümüze IŞİD terör örgütü soruşturmalarında tutuklanan kişilerden kaçı hasta oldukları gerekçesiyle tahliye edilmiştir?

* 2015'ten günümüze IŞİD terör örgütü soruşturmalarında serbest bırakılan kişilerden kaçının tekrar IŞID terör örgütünün yapmış olduğu eylemlere karıştığı tespit edilmiştir?

© Fotoğraf : Youtube 2 ay önce "Beni ancak Allah'ın yasaları yargılayabilir" diyen Avustralyalı IŞİD'li: Pişmanım

* Türkiye'de çok fazla hasta tutuklu bulunmakta ve birçok defa bu tutuklular içeride ölüme terk edilmektedir. Türkiye'de cezaevlerinde bulunan hasta tutuklu sayısı kaçtır? Halihazırda içerde bulunan diğer hasta tutuklular için neden tahliye kararı verilmemektedir?

KASTİ Mİ?

© Fotoğraf : Youtube Avustralya’nın iadesini istediği IŞİD'li: Türkiye’de yargılanmak istiyorum IŞİD terör örgütü tutuklularının birçoğunun hasta olarak tahliye edilmesinin ve diğer hasta tutsakların tahliye edilmemesi bilinçli bir politikanın mı sonucudur?

DİĞERLERİNİN SAĞLIK RAPORLARI GEÇERSİZ Mİ?

* IŞİD terör örgütü tutuklularından kaçı mahkemelere sağlık raporları sunmuştur? Ve bu raporlar sonucunda kaçı tahliye edilmiştir?

* Türkiye'deki IŞİD terör örgütü tutukluları dışındaki diğer tutuklulardan kaçı mahkemelere sağlık raporu sunmuştur? Ve bu raporlar sonucunda tahliye edilen kaç kişi vardır? Bu raporlar sonucunda tahliye edilmeyenlerin tahliye edilmemesinin nedeni nedir?