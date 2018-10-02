Ahmet Hakan: CHP'nin Ali Koç'tan öğreneceği yedi şey var

Söz konusu unsurları madde madde sıralayan Hakan, şunları söyledi:
— Yenilince bırak ortadan kaybolmayı, kalabalığı yara yara ortaya çıkabilme cesareti göstermek.
— Taraftarların tüm sitemlerine… "Ne deseniz haklısınız… Ne deseniz az bile…" diye karşılık vermek.
— Suçu hakeme, sahaya falan atmadan, yani hiçbir bahaneye sığınmaya tenezzül etmeden yenilgiyi adam gibi kabul etmek.
— Taraftarların en öfkeli, en kızgın, en umutsuz oldukları anda aralarına girmekte sakınca görmemek.
— İkinci, üçüncü, dördüncü adamlarla taraftarı oyalamayı değil birinci adamla yenilgiyi göğüslemeyi tercih etmek.
— En feci mağlubiyet anında bile taraftarla aradaki duygusal bağı koparmamak için çabalamak.
— Hiçbir durumda taraftarın kendisini hem anadan öksüz, hem babadan yetim hissetmemesini sağlamak.
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