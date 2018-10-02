Ahmet Hakan: CHP'nin Ali Koç'tan öğreneceği yedi şey var

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP yönetiminin, mağlubiyet sonrası taraftarların arasına girerek "Sabredin demiyorum artık size" ifadesini kullanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan öğrenecek yedi şeyi olduğunu söyledi.

Ahmet Hakan,"CHP'nin Ali Koç'tan öğreneceği yedi şey" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP yönetiminin Ali Koç'tan öğrenmesi gereken yedi unsuru yazdı.

Söz konusu unsurları madde madde sıralayan Hakan, şunları söyledi:

— Yenilince bırak ortadan kaybolmayı, kalabalığı yara yara ortaya çıkabilme cesareti göstermek.

— Taraftarların tüm sitemlerine… "Ne deseniz haklısınız… Ne deseniz az bile…" diye karşılık vermek.

— Suçu hakeme, sahaya falan atmadan, yani hiçbir bahaneye sığınmaya tenezzül etmeden yenilgiyi adam gibi kabul etmek.

— Taraftarların en öfkeli, en kızgın, en umutsuz oldukları anda aralarına girmekte sakınca görmemek.

— İkinci, üçüncü, dördüncü adamlarla taraftarı oyalamayı değil birinci adamla yenilgiyi göğüslemeyi tercih etmek.

— En feci mağlubiyet anında bile taraftarla aradaki duygusal bağı koparmamak için çabalamak.

— Hiçbir durumda taraftarın kendisini hem anadan öksüz, hem babadan yetim hissetmemesini sağlamak.