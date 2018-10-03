'Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir programda hafriyat gelirinin aylık 30 bin TL iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon TL'ye yükseldiğini söyledi. Söz konusu açıklama, "Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti" şeklinde yorumlandı. Gökçek döneminde hafriyat işleri Ankaraspor A.Ş'ye verilmişti.

AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tuna, belediyenin hafriyat gelirinin aylık 30 bin Türk Lirası iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon TL'ye çıktığını söyledi. Mustafa Tuna, hafriyattaki gelir artışına dikkat çekerken, isim vermeden kendisinden önceki başkan Melih Gökçek'i eleştirdi.

Oda TV'de yer alan habere göre; Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'in de yöneticiliğini yaptığı Ankaraspor, 2014 yılında ismini Osmanlıspor olarak değiştirmişti. Osmanlıspor, geçen yıl Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesi koltuğunu bırakması sonrasında Süper Lig'den 1. Lig'e düştü.

Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde, Ankara Belediyesi'nin hafriyat işleri Ankaraspor A.Ş.'ye verilmişti. Ankaraspor A.Ş. ile dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki ilişki, sık sık birçok siyasi tarafından gündeme getirilmişti.

Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde oğlu Ahmet Gökçek'in de yöneticilik yaptığı Ankaraspor A.Ş.'ye verilen hafriyat işi, Mustafa Tuna'nın başkan olmasından sonra Mart 2018'de 10 yıllığına belediye iştiraklerinden Ankara Kültür Etkinlikleri Ticaret (ANKET) A.Ş.'ye verildi.

Ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, yaptığı açıklamada; belediyenin hafriyat gelirinin aylık 30 bin TL iken, 15 milyon TL'ye yükseldiğini ifade etti.

Tuna'nın açıklamaları, "Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti" şeklinde yorumlandı.

MELİH GÖKÇEK, TWITTER'DA YANIT VERDİ

Gökçek, Tuna'nın açıklamaları sonrası kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

"Seçim sırası cevap verip vermemekte çok tereddüt ettim. Çünkü medya ve sosyal medya birbirlerine düştüler diye haberler yapıp göbek atacaklar" diyen Gökçek, şöyle devam etti:

— Ancak cevap vermezsem, bu suçlamayı kabul etmiş olacağım. Verdiğim cevabın bir nefsi müdafaa olduğunu parti yönetimimin anlayışla karşılayacağı ümidiyle, konuyu detaylı olarak anlatmak isterim.

— Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin takımlara verdiği destek ortada iken Osmanlıspor'a ihale karşılığı bir yerden 5 milyon gelmesi çok normal bir olaydır. Osmanlıspor'a bunun haricinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tek kuruş bağış yapılmamıştır.

— Buna karşılık benim son dönemimde Ankaragücü Spor Kulübüne, belediye ve bağlı şirket bütçelerinden 10 milyon TL yardım yapılmıştır. Hiç kimse de bu yardım niye yapıldı dememiştir. Tuna da Ankaragücü'ne yardımı devam ettirmiştir.

— Tuna'nın gelir mukayeseleri külliyen yalandır. Hafriyat işi dört aydan beri büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşu ANKET A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Hafriyat paraları büyükşehir veznesine yatmaktadır.