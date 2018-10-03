Nagehan Alçı: AK Parti'nin Ankara adayı yüzde 90 Süleyman Soylu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak kulis yazdı. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aday göstermesi ihtimalinin yüzde 90 olduğunu ifade eden Alçı, CHP'de de ibrenin yeniden Mansur Yavaş'a dönebileceğini söyledi.

Nagehan Alçı, "Ankara adayı yüzde 90 Soylu" başlığıyla yayımlanan yazısında "Süleyman Soylu ismi İstanbul'dan ziyade Ankara için geçiyor. İstanbul iddialarına pek ihtimal vermiyorum. Ankara içinse çok kuvvetli şekilde geçiyor Soylu'nun ismi. Her ne kadar MHP lideri Devlet Bahçeli dün 'İstanbul dışında her yerden aday çıkaracağız' dese de, süreç içinde Cumhur İttifakı'nın ortak Ankara adayının Soylu olacağı açıklanırsa da şaşırmam" ifadesine yer verdi.

"Ankara aslında her rengiyle sağ düşüncenin çok güçlü olduğu bir şehir. Düşünün, 2014 seçimlerinde ikisi de koyu sağcı olan iki aday yüzde 88 oranında oy almıştı" diyen Alçı, şöyle devam etti:

— Süleyman Soylu'nun siyasi duruşu ve tavrı AK Parti tabanı dışında MHP hatta İYİ Parti tabanında da sempati uyandırıyor. Hatta kimi icraatları hükümete yakın medyada eleştirilirken bile MHP medyası Soylu'ya hep sahip çıktı.

— Dediğim gibi MHP ve İYİ Parti tabanına da sıcak gelen dili onu başkent seçmeni bazında cazip kılıyor. Bu arada ona yakın çok önemli bir kaynaktan Soylu'nun giderek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olma fikrine daha sıcak yaklaştığını ve hatta bu sebeple kütüğünü Ankara'ya taşıdığını işittim. Yani bu adaylık olacak gibi gözüküyor.

'MANSUR YAVAŞ'IN İYİ PARTİ'YE DESTEK VERMESİ RAHATSIZLIK YARATTI'

Alçı, CHP'de ise yeniden Mansur Yavaş isminin gündeme gelebileceğini söyledi.

Yavaş'ın 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde İYİ Parti'ye destek vermesinin CHP'de rahatsızlık yarattığını belirten Alçı, şöyle devam etti:

— Yavaş'ın aday gösterilme olasılığı hala var, öte yandan 2016'da Mansur Bey'in partiden istifa etmesi, giderken kendine yakın isimleri de götürmesi ve 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'ye destek vermesi ciddi bir rahatsızlık yaratmış.

— Fakat Süleyman Soylu gibi güçlü bir aday söz konusu olunca Kemal Bey'in kafasında ibre yeniden Yavaş'a dönebilir. Konuştuğum önemli bir CHP'li kaynak, "Süleyman Soylu ismiyle sadece Mansur Yavaş başa baş yarışabilir. O zaman İYİ Parti'nin de desteğini alırız yoksa yeniliriz" yorumunda bulundu.