Erdoğan’ın Merkel’e verdiği 136 kişilik liste ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verdiği 136 kişilik listede Adil Öksüz’ün olduğu ortaya çıktı. Almanya’da hücre evinde saklandığı belirlenen Öksüz’le birlikte örgütün iki numarası Abdullah Aymaz da listede yer alıyor.

© REUTERS / Fabrizio Bensch Erdoğan'dan EURO 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

Erdoğan'ın Almanya'dan iadesini istediği 136 kişilik listede kimlerin olduğu ortaya çıktı.

Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasından en çok Almanya'dan teröristlerin iadesini istedi.

Darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen'in yaşadığı ABD'den de onlarca iade talebinde bulunuldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre; FETÖ listesi, geçen günlerde ABD ve Almanya'da temaslarda bulunan Erdoğan'ın da en önemli gündem maddeleri arasındaydı.

Erdoğan, Almanya'ya 136, ABD'ye ise 20'yi aşkın ismin bildirildiğini belirtti.

HÜCRE EVİNDE SAKLANIYOR

Erdoğan'ın 'isimlerin tamamını bilmiyorum ama külliyetli bir liste' dediği, Almanya'ya verilen listede dikkat çekici isimler yer alıyor. Bunlardan birisi Adil Öksüz.

Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından Akıncı Üssü yakınlarında yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan ve kayıplara karışan Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddia ediliyor.

Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'de bir hücre evinde saklandığı belirtiliyor.

2 NUMARA VE ÖZ DE LİSTEDE

Almanya listesinde ayrıca Abdullah Aymaz ile Mustafa Özcan da bulunuyor. Her iki isim ile birlikte FETÖ çatı davasının sanıkları arasında bulunan ve örgütün beyin takımındaki Ahmet Şahinalp, Faruk İlk, Halit Esendir de bu listede yer alıyor.

Yine 17-25 Aralık darbe girişimi ile kumpas soruşturmalara imza atan eski FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın da iadesi istenen isimlerden olduğu kaydedildi.

Reuters ve CNN'e verdiği röportajlarla gündeme gelen ve Almanya'dan sığınma talebinde bulunan general Mehmet Yalınalp'in de 136 kişilik listenin içerisinde olduğu öğrenildi.

Yine Almanya'da görev yaparken ihraç edilen eski NATO subayı Muhittin İstanbulluoğlu da iade listesinde bulunuyor.

İstanbulluoğlu'nun, 15 Temmuz gecesi F16 savaş uçaklarının kalktığı Akıncı Üssü'ndeki 141. Filonun eski komutanlarından olduğu biliniyor.