Erdoğan: Medya ile demokrasi falan olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliği konusundaki sorunları çözdüklerini belirterek, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada 1500 liraya yükseltme kararı aldık" diye konuştu.
Erdoğan, "(Eğitim) Sayısal olarak çok büyük başarılara imza atmış olmamıza rağmen merhum Mehmet Akif'ten ilhamla 'Asım'ın Nesli'ni yetiştirme konusunda yeteri kadar mesafe katetemediğimizi düşünüyorum. İnşallah yeni dönemde bu eksiğimizi de tamamlayacağız" ifadesini kullandı.
'İLK 500'ÜN İÇİNDEKİ ÜNİVERSİTE SAYISINI ARTIRMAMIZ LAZIM'
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
— Değerli misafirler Yükseköğrenim sistemimiz çok yüksek bir seviyede bulunuyor. Ülkemizin sınırlarını da aştık. 7 milyon 611 bin öğrencimiz bulunuyor. Geçen hafta Almanya'daydım sordum, ne kadar öğrenci var diye, 3 milyon dediler. Bizden nüfusları daha fazla. Onların öğrenci sayısı 3, bizde ise 8 milyona yakın. İlk 500'ün içinde iki üniversite değil, daha da artırmamız lazım. Hocalarımızdan biraz daha gayret. İnşallah çok sayıda üniversitelerimizle girip, adımızı oralara yazdıralım.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreninde konuşuyor https://t.co/DIlDnYEZ0P— AA Canlı (@AACanli) October 3, 2018
— Üniversitelerimizde yabancı uyruklu öğrenci sayısı olumsuz propagandalara rağmen arttı. Dershane sistemini ülkemizden tamamen kaldırdık. Artık benim vatandaşım davarını, kolundaki bileziği satarak kurslara çocuklarını göndermekten kurtuldu.
'PARALEL EĞİTİM SİSTEMLERİNE KESİNLİKLE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'
— Hedefimiz, öğrencilerimizin okullarındaki dersleri dışında herhangi bir kurumdan ve kişiden özel destek almadan üniversiteye girebileceği bir sistemi tesis etmek ve oturtmaktır.
— Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada 1500 liraya yükseltme kararı aldık.
— Türkiye dijital dönüşümünü tamamlamak zorundadır. Geleceğin savaşlarının siber olarak gerçekleşeceğini unutmamalıyız. Dijital Dönüşüm Ofisimizle, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün desteğiyle büyük bir teknoloji hamlesi başlatmak istiyoruz. Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi konusunda dünyada öncü ülkeler arasına girmek istiyoruz. Burada kararlılığımız var. Ancak bu sayede ekonomik ve sosyal refah düzeyimizi gerçek manada yükseltebiliriz. Bunun için verimliliği ve rekabet gücünü yükseltecek projelere destek vereceğiz.
'HALK VARSA DEMOKRASİ VAR, YOKSA YOKTUR'
— Batı'nın medyasında yanlış bilgiler dolaşıyor. Bunları düzeltmek için çalışmamız gerekiyor. Bu devasa ülkeleri başında olanların değil, medyaların yönettiğini gördüm. Ben de dedim ki, 'medyayı bırakın, halkınız ne düşünüyor bunu söyleyin.' Bizde de bir zamanlar böyleydi. Dördücü kuvvet falan. Yarın bizim medya yazar, varsın yazsın. Bizim derdimiz halkımız ya. Bize halkımız kaç puan veriyor önemli olan bu.
— Bir siyasetçi de medyasından korkuyorsa onun da sağlıklı siyaset yapması mümkün değildir. Akademisyenlerimiz de kendi mecralarında ülkemizin doğrularını anlatarak bu mücadeleye katkı verebilir diye düşünüyorum. Sosyal medya dedikodularının yayıldığı bir ülke olarak bu dayanışmayı göstermeye mecburuz.
'YAPACAĞIMIZ İLK İŞLERDEN BİRİ 'YETENEK YÖNETİMİ' SİSTEMİNE GEÇMEK'
— İnsan Kaynakları Ofisimiz aracılığıyla üniversite öğrencilerimizin geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede yapacağımız ilk işlerden biri yükseköğretimde 'Yetenek Yönetimi' sistemine geçmektir.
— Türkiye'yi sahadan ve masadan dışlamaya çalışanlar, bugün bizimle birlikte olmanın gayreti içinde. Hala farklı tavır içinde gözükenlerin de çok yakında aynı çizgiye geleceklerinden şüpheniz olmasın.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)