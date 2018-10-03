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13:37 03 Ekim 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Medya ile demokrasi falan olmaz

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    Yeni akademik yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Medya ile demokrasi falan olmaz. Bir zamanlar ülkemizi de medya yönetiyordu. Dördüncü kuvvet falan. Demokrasi diyorsun, demokrasi derken halkı bir kenara koyup medya diyorsun. Demokrasi gücünü halktan alır. Biz halkımız ne diyor, ne puan veriyor ona bakarız" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliği konusundaki sorunları çözdüklerini belirterek, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada 1500 liraya yükseltme kararı aldık" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Volkan Furuncu
    Erdoğan: Eğitim için Batı'ya gidenler ajan oluyor
    Üniversitelerin tamamında kariyer merkezleri kurulacağını söyleyen Erdoğan, "Üniversite öğrencilerine okula girdikleri ilk yıldan itibaren, kariyerleri konusunda rehberlik edecek bu merkezler reel sektörle iş birliği halinde faaliyet gösterecektir" dedi.

    Erdoğan, "(Eğitim) Sayısal olarak çok büyük başarılara imza atmış olmamıza rağmen merhum Mehmet Akif'ten ilhamla 'Asım'ın Nesli'ni yetiştirme konusunda yeteri kadar mesafe katetemediğimizi düşünüyorum. İnşallah yeni dönemde bu eksiğimizi de tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

    'İLK 500'ÜN İÇİNDEKİ ÜNİVERSİTE SAYISINI ARTIRMAMIZ LAZIM'

    Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — Değerli misafirler Yükseköğrenim sistemimiz çok yüksek bir seviyede bulunuyor. Ülkemizin sınırlarını da aştık. 7 milyon 611 bin öğrencimiz bulunuyor. Geçen hafta Almanya'daydım sordum, ne kadar öğrenci var diye, 3 milyon dediler. Bizden nüfusları daha fazla. Onların öğrenci sayısı 3, bizde ise 8 milyona yakın. İlk 500'ün içinde iki üniversite değil, daha da artırmamız lazım. Hocalarımızdan biraz daha gayret. İnşallah çok sayıda üniversitelerimizle girip, adımızı oralara yazdıralım.

    — Üniversitelerimizde yabancı uyruklu öğrenci sayısı olumsuz propagandalara rağmen arttı. Dershane sistemini ülkemizden tamamen kaldırdık. Artık benim vatandaşım davarını, kolundaki bileziği satarak kurslara çocuklarını göndermekten kurtuldu.

    'PARALEL EĞİTİM SİSTEMLERİNE KESİNLİKLE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

    — Hedefimiz, öğrencilerimizin okullarındaki dersleri dışında herhangi bir kurumdan ve kişiden özel destek almadan üniversiteye girebileceği bir sistemi tesis etmek ve oturtmaktır.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Hakan Burak Altunöz
    Erdoğan: Yeni eğitim öğretim yılında kredi ve burslar artacak
    - Geçmişte pek çok istismara ve hatta güvenlik sorunlarına yol açan paralel eğitim sistemlerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Barınma sorunlarını gidermek için açtığımız yurtların yatak kapasitesi 640 bini buldu. Öğrencilerimiz nedense hep burs istiyorlar. Krediye neden yaklaşmıyorsun? Bunun da sana avantajları var. Bunlar iş bulunca geri ödemek kaydıyla veriliyor.

    — Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada 1500 liraya yükseltme kararı aldık.

    — Türkiye dijital dönüşümünü tamamlamak zorundadır. Geleceğin savaşlarının siber olarak gerçekleşeceğini unutmamalıyız. Dijital Dönüşüm Ofisimizle, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün desteğiyle büyük bir teknoloji hamlesi başlatmak istiyoruz. Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi konusunda dünyada öncü ülkeler arasına girmek istiyoruz. Burada kararlılığımız var. Ancak bu sayede ekonomik ve sosyal refah düzeyimizi gerçek manada yükseltebiliriz. Bunun için verimliliği ve rekabet gücünü yükseltecek projelere destek vereceğiz.

    'HALK VARSA DEMOKRASİ VAR, YOKSA YOKTUR'

    — Batı'nın medyasında yanlış bilgiler dolaşıyor. Bunları düzeltmek için çalışmamız gerekiyor. Bu devasa ülkeleri başında olanların değil, medyaların yönettiğini gördüm. Ben de dedim ki, 'medyayı bırakın, halkınız ne düşünüyor bunu söyleyin.' Bizde de bir zamanlar böyleydi. Dördücü kuvvet falan. Yarın bizim medya yazar, varsın yazsın. Bizim derdimiz halkımız ya. Bize halkımız kaç puan veriyor önemli olan bu.

    Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk konuşmasını yaptı
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    Erdoğan: Türkiye tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir
    - Demokrasi gücünü halktan alır. Halk varsa demokrasi var, yoksa yoktur. Medya ile demokrasi olmaz. Öyle demokrasi olur ki, medya da güçlüdür.

    — Bir siyasetçi de medyasından korkuyorsa onun da sağlıklı siyaset yapması mümkün değildir. Akademisyenlerimiz de kendi mecralarında ülkemizin doğrularını anlatarak bu mücadeleye katkı verebilir diye düşünüyorum. Sosyal medya dedikodularının yayıldığı bir ülke olarak bu dayanışmayı göstermeye mecburuz.

    'YAPACAĞIMIZ İLK İŞLERDEN BİRİ 'YETENEK YÖNETİMİ' SİSTEMİNE GEÇMEK'

    — İnsan Kaynakları Ofisimiz aracılığıyla üniversite öğrencilerimizin geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede yapacağımız ilk işlerden biri yükseköğretimde 'Yetenek Yönetimi' sistemine geçmektir.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan'dan 20 yeni üniversite kurulmasına onay
    - Üniversitelerimizden mezun olan en yetenekli öğrencilere çok özel kariyer fırsatları sunarak kamuda veya özel sektörde değerlendirilebilmelerini sağlayacağız. Yabancı dil eğitimi konusunda merkezi bir standart oluşturmak istiyoruz. Bunun için üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavları, ÖSYM üzerinden merkezi olarak yapılabilir.

    — Türkiye'yi sahadan ve masadan dışlamaya çalışanlar, bugün bizimle birlikte olmanın gayreti içinde. Hala farklı tavır içinde gözükenlerin de çok yakında aynı çizgiye geleceklerinden şüpheniz olmasın.

    Etiketler:
    demokrasi, medya, üniversite, burs, kredi, Dershane, öğrenci, eğitim, Yükseköğretim Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Türkiye
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