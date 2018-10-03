Reuters: Türk yetkililere göre Suudi gazeteci Kaşıkçı hâlâ konsolosluk binasında

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra dünden beri haber alınamadığı belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın hâlâ konsolosluk binasında olduğu belirtildi.

Washington Post gazetesinin Suudi Arabistan vatandaşı yazarı Cemal Kaşıkçı'dan işlem yaptırmak için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamadığı ifade edildi.

© AA / Şebnem Coşkun İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giden gazeteciden haber alınamıyor

Suriyeli insan hakları savunucusu bir grup, Kaşıkçı'nın kaçırılıp Riyad'a götürüldüğünü öne sürdü.

Kaşıkcı'nın resmi internet sitesinde, "Jamal, İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda gözaltına alındı" ifadesi yer alırken, Washington Post, gazeteciyle iletişimin kesildiğini açıkladı.

Gazetenin üst düzey isimlerinden Eli Lopez, "Cemal'e ulaşamıyoruz ve çok endişeliyiz. Eğer yazdığı makaleler ve haberleri dolayısıyla gözaltına alındıysa bu çılgınca olur. Umarız iyidir ve yakında kendisinden bilgi alabiliriz" ifadesini kullandı.

Middle East Monitor ise Suudi insan hakları grubu ‘Prisoners of Conscience'ın Kaşıkçı'nın kaçırılıp Suudi Arabistan'a getirildiği iddiasını aktardı. Grup, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Kaşıkcı'nın, konsolosluktan kaçırılmasının ardından Suudi Arabistan'a götürüldüğünü teyit ediyoruz" dedi.

Reuters haber ajansı 2 Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı'nın halen Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda olduğunu duyurdu. Reuters'a bilgi veren üst düzey Türk yetkililerden biri, "Bizdeki bilgilere göre Suudi gazeteci Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Konsolosluğu'nda bulunuyor" dedi.