Reuters: Türk yetkililere göre Suudi gazeteci Kaşıkçı hâlâ konsolosluk binasında

Washington Post gazetesinin Suudi Arabistan vatandaşı yazarı Cemal Kaşıkçı'dan işlem yaptırmak için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamadığı ifade edildi.
Kaşıkcı'nın resmi internet sitesinde, "Jamal, İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda gözaltına alındı" ifadesi yer alırken, Washington Post, gazeteciyle iletişimin kesildiğini açıkladı.
Gazetenin üst düzey isimlerinden Eli Lopez, "Cemal'e ulaşamıyoruz ve çok endişeliyiz. Eğer yazdığı makaleler ve haberleri dolayısıyla gözaltına alındıysa bu çılgınca olur. Umarız iyidir ve yakında kendisinden bilgi alabiliriz" ifadesini kullandı.
Middle East Monitor ise Suudi insan hakları grubu ‘Prisoners of Conscience'ın Kaşıkçı'nın kaçırılıp Suudi Arabistan'a getirildiği iddiasını aktardı. Grup, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Kaşıkcı'nın, konsolosluktan kaçırılmasının ardından Suudi Arabistan'a götürüldüğünü teyit ediyoruz" dedi.
Reuters haber ajansı 2 Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı'nın halen Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda olduğunu duyurdu. Reuters'a bilgi veren üst düzey Türk yetkililerden biri, "Bizdeki bilgilere göre Suudi gazeteci Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Konsolosluğu'nda bulunuyor" dedi.
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