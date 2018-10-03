Akkuyu NGS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dedusenko: İlk nükleer enerji 2023'de üretilecek

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, "Fiziki olarak ilk nükleer enerjinin üretme tarihi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, yani 2023'de üretim yapmayı hedefliyoruz" dedi.
Dedusenko, Mersin Hilton SA'da Akkuyu NGS'ye tedarikçi olabilecek firmaların temsilcileri için düzenlenen seminerin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye ile Rusya arasında Akkuyu NGS anlaşmasının 2010 yılında imzalandığını hatırlatan Dedusenko, santralde çalışacak tedarikçilerin aynı zamanda projenin sahibi, ortağı da olabildiğini vurguladı.
'PERSONELİN YÜZDE 85'İ TÜRK'
Dedusenko, "Şu anda yüzde 40'ı kadar hem tedarik hem de işletmeci olarak Türk şirketler projeye katılmaya hazırlar. Sahada çalışan personelin yüzde 85'i Türk personelinden oluşuyor. İleride sahada 10 bin kişiye kadar çalışacak. Sahada çalışan her bir kişi etrafında hizmet sektörü için 10 kişiye iş imkanı sağlamış oluyor. Bu projeye yatırılan her 1 dolar, Türk ekonomisine 5 dolar gelir katkısında bulunmuş oluyor" diye konuştu.
- Sahada çalışacak kişilerin de ağırlıklı olarak Mersin'den olmasını mantıklı görüyoruz. Kullanılacak inşaat ve hizmet malzemelerinin buradan getirilmesinin daha mantıklı olacağını düşünüyoruz. Başka yerlerden taşımaktansa yerel firmalardan satın almamız daha ekonomik olur diye düşünüyoruz. Rosatom aynı zamanda Türkiye'den öğrencileri Rusya'ya getirip eğitim veriyor. 5 yıl içerisinde yeterli seviyede uzmanlar yetiştiriyoruz. İleride bu uzmanlar burada çalışacaklar. Türkiye'nin kendi uzmanları yetişmiş olacak.
Başka bir gazetecinin "Akkuyu NGS ne zaman elektrik üretmeye başlayacak?" sorusuna da Dedusenko, şöyle cevap verdi: "Hükümetler arası anlaşmaya göre inşaat lisansı verildikten sonra 7 yıl içerisinde Rus tarafın birinci üniteyi inşa etmesi gerekiyor ve elektriği üretmesi gerekiyor. Şu an Türk ve Rus tarafı ortak çalışma yapıyor. Ümit ediyoruz ki bu süreyi erkene çekip daha erken elektrik üretimine başlarız. Ama en önemlisi güvenlik meselesidir. Güvenlik aşamalarını ihmal etmemiz mümkün değil. Fiziki olarak ilk nükleer enerjinin üretme tarihi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, yani 2023'de üretim yapmayı hedefliyoruz."
Bir gazetecinin nükleer santralin ömrünün ne kadar olduğuyla ilgili sorusuna da Dedusenko, Türkiye'de en yüksek teknolojiyle donatılı bir santral yapılacağını, ilerleyen zamanlardaki modernleşmelerle ömrü 100 yıla çıkarmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)