MHP'li Yalçın: Maksat genel af çıkarmak değil, kader mahkumlarını topluma kazandırmak

Af teklifinin 'kader mahkumları'nın ve ailelerinin düştüğü durumu görmezden gelmeyen, vicdani anlayışla hazırlandığını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Şüphesiz MHP'nin maksadı, bir genel af çıkarmak değildir. Kader mahkumlarının topluma kazandırılması hedeflenmektedir" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, siyasetin gündeminin ilk sıralarında, af teklifi ile 'Cumhur ittifakı'nın belirli şartlarda yerel seçimlerde de sürdürülebileceği konusunun olduğunu belirtti.
Yazılı açıklama yapan Yalçın, bu durumun normal olduğunu ancak meselenin bir de olağan dışı tarafının bulunduğunu ifade etti.
Yalçın, "O da bazı çevrelerde her iki konunun şirazesinden çıkarılarak MHP aleyhinde algı oluşturma vesilesi hâline getirilmeye çalışılmasıdır. Af meselesi bahane edilerek Cumhur İttifakının bir MHP ipoteğine dönüşebileceği fitnesi ortaya atılmakta, partimizin hem AK Parti'yi hem de kamuoyunu kendi ikliminde seyre icbar ettiği iddia edilmektedir. Kanaatimizce bu tür mütalaaların maksadı; hem yerel seçimlerde yeni bir Cumhur İttifakı zaferinin önünü kesmek, hem de yasa teklifi konusunda kafaları karıştırmaktır" dedi.
MHP'nin, iktidar partisi olmasa da politik duruşunun ve fikriyatının gereğini yerine getirdiğini, Türkiye'nin çıkarlarını düşündüğünü ve halkın ihtiyaçlarını samimiyetle dikkate aldığını belirten Yalçın, şunları söyledi:
"Partimizin son dönemdeki büyük fedakârlıklarına ve saygı duyulması gereken hassasiyetlerine rağmen haksız yere eleştirilmesinin arkasında samimiyet, iyi niyet aramayız. Öncelikle altını çizmeliyiz ki MHP'ye bazı çevrelerce isnat edilen cebir, yani zorlama; ittifakın doğasına aykırıdır. İttifakta; uzlaşma, anlaşma, rıza ve iradi bir kabul söz konusudur. Önceki açıklamalarımızda da altını çizdiğimiz üzere, yerel dinamikleri dikkate alan ittifak çabalarımızın sandığa yansımasını daha çok seçmenin tercihine bağlı kılan bir hususta nasıl icbar, zorlama olabilir? Ayrıca af meselesinin Cumhur İttifakı üzerinden değerlendirilmesi çok yanlıştır. Bu konunun kategorik olarak tartışılması; sağduyu, izan, insaf ve empati ölçülerinde analiz edilmesi gereklidir. 160 binden fazla kişiyi ve bunların ailelerini ilgilendiren bir yasa teklifinin hukuki, sosyal ve insani taraflarını tartışmak dururken, meselenin şeytani bir bakış açısıyla değerlendirilmesini sağlıklı bulmuyoruz. 'Yasada bilhassa teknik hata yapılacak. AYM eşitlik ilkesi gereği yasayı genişletecek. FETÖ ve Adnancılar çıkarılacak. MHP ve AKP, biz yapmadık AYM yaptı diyecek. Tezgâh bu!' türünden saçma sapan iddiaları, kara mizahtan farksız buluyoruz."
'OY KAYGISI İÇİN ATILMIŞ ADIM OLARAK GÖRMEK, TEDAVİYE MUHTAÇ BİR PARANOYA'
Açıklamasını "MHP tarafından tamamen beşeri kaygı ve millî hasletlerimizden kaynaklanan gerekçelerle TBMM'ye sunulan yasa teklifinin, çarpık bir bakış açısıyla birtakım suç örgütlerinin ve suçluların taltifi gibi nitelendirilmesinin mahzurlarını kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz" diye sürdüren MHP'li Yalçın, şöyle devam etti:
"Söz konusu MHP'nin bazı cezalarda indirim ön gören yasa teklifi olunca, her vesileyle insan hakları şampiyonluğu yapan bazı kesimlerde, insani kaygıların yerini siyasi ve kişisel çıkarlarla peşin hükümlerin alması, dikkatlerden kaçmamaktadır. Meclise getirilen yasa teklifinin Cumhur İttifakı açısından bir siyasi kriz oluşturmayacağı daha önce dillendirilmişken aynı kesimlerce bunun bir krize yol açtığı bile ileri sürülmektedir. Her fırsatta kendilerini ahlak numunesi ve sosyal idol gibi görenlerin Af Yasası Teklifi etrafında oluşturmaya çalıştığı menfi dalga ve spekülasyonlar, ikiyüzlülüğün ifşasıdır. Bunu MHP'nin siyasi taktiği ve oy kaygısı için atılmış bir adım olarak görmek, tedaviye muhtaç bir paranoyadır. Şüphesiz MHP'nin maksadı bir genel af çıkarmak değildir. Kader mahkumlarının topluma kazandırılması hedeflenmektedir. Mesela yasa teklifi kapsamında ceza indiriminden faydalanacak çocuk yaştaki bazı mahkûmların rehabilitasyonu ve onları suça iten sebepler neden ele alınmamaktadır? Devletin; kendine karşı işlenen suçları affedip etmemesi kadar, rehabilite edilebileceklerin, suç işleyerek pişman olanların belirli koşullarda yeniden sosyal dokuya entegrasyonu ve yararlı vatandaşlar hâline getirilmesi de önem taşımaktadır. Bu bir sosyal devlet ilkesidir."
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