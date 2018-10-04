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19:41 04 Ekim 2018
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    Ekmek

    Bursa'da ekmek zammına valilikten iptal

    © AA /
    Türkiye
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    Ankara ve İstanbul'da ekmeğe yapılmak istenen zamların durdurulmasının ardından, Bursa'da 1 aydır uygulanan zamlı ekmek fiyatı da geri alındı.

    Ekmek
    © AA /
    İstanbul'da ekmek fiyatlarında değişiklik yok
    Bursa'da 9 Eylül'de zam yapılmasından beri 250 gram ekmek 1.5 liradan satılıyordu. Halkın tepkisinin ardından valilik zammı iptal ettiğini duyurdu.

    Bursa Valiliği "Yarından itibaren geçerli olmak 250 gram ekmeğin önceki fiyatı olan 1.25 TL üzerinden satışının devamına karar verilmiştir" dedi.

    Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 'nin, 03.09.2018 tarihli ve 7 sayılı toplantısında 1.50 TL olarak belirlenen 250 gram ekmek fiyatı;  5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62 inci maddesi gereğince, Bursa Valiliği ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan toplantı neticesinde, 05.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve 250 gram ekmek fiyatının önceki fiyatı olan 1.25 TL üzerinden satışının devamına karar verilmiştir."

    Ekmek- Fırın
    © REUTERS / Steven Saphore
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    ANKARA, İSTANBUL ÖRNEKLERİ

    Ankara ve İstanbul'da ekmeğe yapılmak istenen zamların durdurulmasının ardından yaklaşık 1 aydır 250 gram ekmeği 1.5 liradan tüketen Bursalı vatandaşlar, yüksek fiyata tepki göstermişti. Ankara'da yapılmak istenen zammın Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüş verilmemesi üzerine 200 gram ekmek 1 liradan satılmaya devam ederken dün de İstanbul'da 250 gram ekmeğin satışının 1 lira 25 kuruştan devam etmesi yönünde karar alınmıştı.

    BURSA'DA KİLOSU 6 LİRADAN

    Bu kararlarla İstanbul ve Ankara'da halen ekmeğin kilogramı 5 liradan tüketiliyor. Bursa'da 9 Eylül'de yapılan zamdan beri vatandaşlar, Türkiye'nin neredeyse tamamında azami kilogram fiyatı 5 lira olan ekmeğin kilogramını 6 liradan alıyordu. Vatandaşlar, fırıncılar odasının ekmek fiyatlarını yeniden gözden geçirmesini ve yapılan son zammın geri çekilmesini talep ediyordu.

    ekmek
    © Fotoğraf : DHA
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    AYDA 225 LİRA EKMEĞE

    Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, vatandaşların günlük enerjinin büyük bir bölümünü ekmekten karşıladığını belirterek, "Bu nedenle ekmek tüketiciler için hayati bir öneme sahiptir" demişti.

    TÜKETİCİLERDEN ÇAĞRI GELMİŞTİ

    5 nüfuslu bir ailenin günde 5 ekmek aldığı düşünüldüğünde günlük 7.5 lira, aylık 225 lira sadece ekmeğe harcadığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etmişti:

    ekmek
    © Fotoğraf : DHA
    Bakanlık, Ankara'daki ekmek zammını durdurdu: Azami 1 TL olmalı
    "Bu çok ciddi bir rakamdır. Fırıncılar Odası başta olmak üzere ilgililer tarafından bu zammın yerinde ve haklı olup olmadığı noktasında yeniden bir değerlendirmeye alınmasının tüketici açısından son derece hayati bir önem taşıdığını belirtmek isteriz. Bu konuda çözümün kamunun elinde olduğunu tüketici olarak biliyoruz ve yardım istiyoruz. Gündemde olan Ankara ve İstanbul'daki ekmek zamları konusunda Ticaret Bakanlığı ile ilgili valilerin açıklamaları oldu. Ankara ve İstanbul'daki ekmek fiyatlarındaki değerlendirmenin Bursa için de yetkililer tarafından yapılmasını büyük yarar görüyoruz. İstanbul ve Ankara'dan yüzde 20 daha pahalı ekmek tüketiyoruz."

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