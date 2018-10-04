Bursa'da ekmek zammına valilikten iptal

Bursa Valiliği "Yarından itibaren geçerli olmak 250 gram ekmeğin önceki fiyatı olan 1.25 TL üzerinden satışının devamına karar verilmiştir" dedi.
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 'nin, 03.09.2018 tarihli ve 7 sayılı toplantısında 1.50 TL olarak belirlenen 250 gram ekmek fiyatı; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62 inci maddesi gereğince, Bursa Valiliği ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan toplantı neticesinde, 05.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve 250 gram ekmek fiyatının önceki fiyatı olan 1.25 TL üzerinden satışının devamına karar verilmiştir."
ANKARA, İSTANBUL ÖRNEKLERİ
Ankara ve İstanbul'da ekmeğe yapılmak istenen zamların durdurulmasının ardından yaklaşık 1 aydır 250 gram ekmeği 1.5 liradan tüketen Bursalı vatandaşlar, yüksek fiyata tepki göstermişti. Ankara'da yapılmak istenen zammın Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüş verilmemesi üzerine 200 gram ekmek 1 liradan satılmaya devam ederken dün de İstanbul'da 250 gram ekmeğin satışının 1 lira 25 kuruştan devam etmesi yönünde karar alınmıştı.
BURSA'DA KİLOSU 6 LİRADAN
Bu kararlarla İstanbul ve Ankara'da halen ekmeğin kilogramı 5 liradan tüketiliyor. Bursa'da 9 Eylül'de yapılan zamdan beri vatandaşlar, Türkiye'nin neredeyse tamamında azami kilogram fiyatı 5 lira olan ekmeğin kilogramını 6 liradan alıyordu. Vatandaşlar, fırıncılar odasının ekmek fiyatlarını yeniden gözden geçirmesini ve yapılan son zammın geri çekilmesini talep ediyordu.
AYDA 225 LİRA EKMEĞE
Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, vatandaşların günlük enerjinin büyük bir bölümünü ekmekten karşıladığını belirterek, "Bu nedenle ekmek tüketiciler için hayati bir öneme sahiptir" demişti.
TÜKETİCİLERDEN ÇAĞRI GELMİŞTİ
5 nüfuslu bir ailenin günde 5 ekmek aldığı düşünüldüğünde günlük 7.5 lira, aylık 225 lira sadece ekmeğe harcadığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etmişti:
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