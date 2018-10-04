Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde çökme meydana geldi

ÖZEL BİR HALK OTOBÜSÜNÜN TEKERİ ÇÖKME SONUCU OLUŞAN ÇUKURA DÜŞTÜ
Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Rıhtım Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.
ÇUKURA DÜŞEN OTOBÜSÜ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kadıköy sahilinde bulunan otobüs duraklarından hareket eden 34 VZ 3856 plakalı Kadıköy-Topkapı-Mecidiyeköy seferini yapan özel halk otobüsü, Rıhtım Caddesi üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Otobüsün arka tekerleri, çöken yolda oluşan çukura düştü.
© Fotoğraf : DHA
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR
Olay yerine gelen polis ekipleri, trafikte oluşan yoğunluğu azaltmak için önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten sağladı.
Öte yandan ekiplerin çöken yola düşen otobüsün kurtarma çalışmaları sürüyor.
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