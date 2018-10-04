Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde çökme meydana geldi

Kadıköy' Rıhtım Caddesi üzerinde meydana gelen çökmede herhangi bir yaralanma olmazken, caddenin trafiği tek şeritten sağlandığı öğrenildi.

ÖZEL BİR HALK OTOBÜSÜNÜN TEKERİ ÇÖKME SONUCU OLUŞAN ÇUKURA DÜŞTÜ

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Rıhtım Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

ÇUKURA DÜŞEN OTOBÜSÜ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

© Fotoğraf : DHA Mecidiyeköy'de halk otobüsü viyadük ayağına çarptı

Kadıköy sahilinde bulunan otobüs duraklarından hareket eden 34 VZ 3856 plakalı Kadıköy-Topkapı-Mecidiyeköy seferini yapan özel halk otobüsü, Rıhtım Caddesi üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Otobüsün arka tekerleri, çöken yolda oluşan çukura düştü.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, trafikte oluşan yoğunluğu azaltmak için önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten sağladı.

Öte yandan ekiplerin çöken yola düşen otobüsün kurtarma çalışmaları sürüyor.