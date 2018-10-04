Bahçeli'ye yanıt veren Akşener, İYİ Parti'nin adresini verdi: Demirden korksak trene binmezdik

Akşener, kişisel twitter hesabından "Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli? McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz? Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum" mesajını paylaştı.
PARTİ GENEL MERKEZİNİN ADRESİNİ VERDİ
İYİ Parti Lideri Akşener, ikinci tweetinde ise "Demirden korksak trene binmezdik" mesajıyla birlikte Parti Genel Merkezi'nin adresini verdi.
Demirden korksak trene binmezdik.— Meral Akşener (@meral_aksener) October 4, 2018
İYİ PARTİ:
Mustafa Kemal Mahallesi,
2120. Cadde, No:9
Çankaya / Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!”
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