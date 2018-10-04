Bahçeli'ye yanıt veren Akşener, İYİ Parti'nin adresini verdi: Demirden korksak trene binmezdik

© AA / Metin Aktas Bahçeli'den Akşener'e: Büyük lafı dinle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e hitaben attığı tweetlere yanıt geldi.

Akşener, kişisel twitter hesabından "Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli? McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz? Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum" mesajını paylaştı.

PARTİ GENEL MERKEZİNİN ADRESİNİ VERDİ

İYİ Parti Lideri Akşener, ikinci tweetinde ise "Demirden korksak trene binmezdik" mesajıyla birlikte Parti Genel Merkezi'nin adresini verdi.

Demirden korksak trene binmezdik.



İYİ PARTİ:

Mustafa Kemal Mahallesi,

2120. Cadde, No:9

Çankaya / Ankara — Meral Akşener (@meral_aksener) October 4, 2018

​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!”