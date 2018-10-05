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12:23 05 Ekim 2018
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    MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman

    Akşener'in evinin önünde yaşananlar sonrası MHP'den ilk açıklama

    © AA /
    Türkiye
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    MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yaşanan tartışmaya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Açıklamada, dün gece Akşener'in evinin önünde yapılan protestoya değinilmedi.

    İsmet Büyükataman,  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yaşanan tartışmaya ilişkin olarak bir açıklama yayımladı.

    Büyükataman, 'Kınalı Yapıncak' dediği Akşener'in "Bu af hikayesini getirir de FETÖ'nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız dünyayı size dar ederiz bilesiniz" ifadesine tepki gösterdi.

    Meral Akşener
    © Fotoğraf : DHA
    'MHP'liler Akşener'in evinin önünde toplandı'
    "Kınalı Yapıncak ve yancıları bilmez ama millet farkındadır ki 15 Temmuz’dan çok önce FETÖ belasına bayrağı ilk olarak MHP açtı" diyen Büyükataman, şöyle devam etti:

    — 15 Temmuz gecesi ise Ankara’daki ilk çıkışı MHP yaptı, millî duruşu MHP gösterdi. Temyiz kudreti kaybının belirgin bir göstergesi olan hafıza kaybıyla dumura uğradığı için kendisi hatırlamayabilir ama Ülkücü Hareket çok iyi hatırlıyor. Kendileri 'yurtta sulh' deyip FETÖ’cü hakimlerle MHP’yi ele geçirmeye çalışırken MHP, FETÖ’ye karşı bir savaş veriyordu ve bir milim bile geri adım atmıyordu. FETÖ liderinin 'O hanıma sahip çıkın, koruyun' dediği hanım kimdir? 'İçişleri Bakanı biz yaptık, bizim referansımızla oldu' dedikleri kişi kimdir? Tabii ki bu kişi FETÖ üzerinden sahte racon kesen kişidir. Türkiye bunları bilmektedir.

    PROTESTOYA DEĞİNİLMEDİ

    Dün Akşener'in evinin önünde MHP'li olduğunu söyleyen kişilerce yapılan protestoya değinilmeyen açıklamada "Demirden korksa trene binmeyeceğini ifade edene, bir kere yanlış trene bindiyse; koridordan ters tarafa yürümesinin hiçbir anlamı olmayacağını hatırlatmak isteriz. Son olarak; Ülkücü Hareketin kadife eldiven içindeki demir yumruk olduğunu da kimse unutmamalıdır" dendi.

    Etiketler:
    tartışma, protesto, İYİ Parti, Twitter, MHP, İsmet Büyükataman, Meral Akşener, Devlet Bahçeli, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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