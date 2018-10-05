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17:31 05 Ekim 2018
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    Taksi

    İstinye - Beşiktaş arası için 213 TL alan taksici: Yolu şaşırdım, yol biraz uzadı

    © AA /
    Türkiye
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    İstinye'den Beşiktaş'a giden yabancı 2 kadından 213 TL taksi ücreti alan şoför hakkında 5 yıl hapis istemi ile dava açıldı. Şoför kendisini, "Yolu şaşırdım. Yol biraz uzadı. 213 lira tuttu. 'İsterseniz ödeme yapmayın' dedim. 'Sorun yok deyip' ödeme yaptılar" diye savundu.

    Taksi
    © AA /
    Taksici şiddetine 3 yıl 4 aya kadar hapis istemi
    İstinye'den Beşiktaş'a giden biri Iraklı 2 kadından, 10 kilometrelik mesafe için 213 TL ücret alan taksici hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıl hapis ve 5 bin gün adli para cezası istemiyle dava açıldı. Taksici kendisini, "Yolu şaşırdım. Yol biraz uzadı. 213 lira tuttu. 'İsterseniz ödeme yapmayın' dedim. 'Sorun yok deyip' ödeme yaptılar" diye savundu. Iraklı kadın ise "Giderken 47 TL ödediğim yere dönüşte 213 TL ödedim" dedi.

    İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan dava dosyasında yaşananlar şöyle anlatıldı.

    Emine D.(41) ve Iraklı kadın arkadaşı Shato M.(23), 14 Mart günü saat 18.30 sıralarında İstinye'deki lüks bir alış veriş merkezinden çıktı. İki kadın, Beşiktaş'taki 5 yıldızlı otele gitmek için 34 TJ…. plakalı taksiye bindi. Taksi, bir saat süren yolculuğun sonunda otelin önüne geldi.

    ‘TAKSİMETRENİN SIFIRLANDIĞINI SÖYELDİ'

    Taksi
    © AA /
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    Taksici Murat E.(41), taksimetre ücretinin 213 TL olduğunu söyledi. Emine D.'nin ücretin neden çok yüksek olduğunu sorması üzerine sürücü, "Taksimetreye bakın" yanıtını verdi. Sonra da taksimetrenin sıfırlandığını söyledi.

    İki kadın taksiden inerken Iraklı Shato M. cep telefonunun olmadığını fark etti. Takside aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine Emine D. taksicinin cep telefonu numarasın istedi. Taksici "Bulursam otele getiririm diyerek yanlış numara verdi. Taksi sürücüsü eski telefon numarasını verdiğini belirterek ikinci kez yanlış bir numara verdi. Dolandırıldıklarını anlayan iki kadın polise giderek şikayetçi oldu.

    Taksi
    © AA /
    Taksici, yolcusunu arabadan fırlattı
    Shato M. polise verdiği ifadede, "Takside telefonum elimdeydi. Sosyal paylaşım sitesinden paylaşım yaptım. Uyuyakalmışım. Bu sırada elimden düşmüş olabilir" dedi.

    ‘GİDİŞ 47, DÖNÜŞ 213 LİRA'

    İstinye'ye giderken 47 TL ödediğini ifade eden Shato M. "Geri dönerken 213 lira ödedik. Taksi sürücüsü panikle parayı aldı ve 'yağmur yağıyor çabuk inin gideceğim' diyerek bizi indirdi. Fazla para alan taksi sürücüsünden şikayetçiyim" dedi.

    Taksici Murat E. ise polise verdiği ifadesinde güzergahı şaşırdığı için yolu biraz uzattığını iddia etti. 'Müşterilerine ücretin 213 TL tuttuğunu, yolu şaşırdığı için ödeme yapmayabileceklerini söylediğini' öne süren taksici, "Kadınlar 'sorun değil' diyerek ödeme yaptı. Iraklı bayan telefonunun olmadığını söyledi. Aracı aradılar, benden numaramı isteyince ben de kafadan numara salladım. Telefonu ben almadım, kimseyi dolandırmadım" dedi.

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    Etiketler:
    taksici, taksi, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Murat E, Emine D, Shato M, İstanbul, Beşiktaş, İstinye
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