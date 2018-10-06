Cumartesi Anneleri'ne yine yasak, HDP'li vekile darp

Galatasaray Meydanı'na giderek gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak isteyen Cumartesi Anneleri'nin eylemi bir kez daha engellendi. Polis, HDP Milletvekili Hüda Kaya'yı darp etti.

© REUTERS / Umit Bektas Cumartesi Anneleri'nden Soylu hakkında suç duyurusu

Gazete Karınca'nın haberine göre, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle eylem yapan Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi binası önünde adalet talebini yinelemek için buluştu.

700. haftadan itibaren Galatasaray Meydanı'nda toplanmaları engellenen Cumartesi Anneleri'nin eylemine Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Pervin Buldan, Hüda Kaya, Oya Aslan, Garo Paylan, Saruhan Oluç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel destek verdi.

Galatasaray Meydanı'na gitmelerine izin verilmeyen hak savunucuları basın açıklamasını polis ablukası altında yaptı.

POLİS HDP'İ VEKİLİ DARP ETTİ

Açıklamanın ardından HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya polisler tarafından darp edildi.

Milletvekilleri araya girerek polisin müdahalesini engellemeye çalıştı.

Polis tarafından darp edilmesi sonrası dokuz8'e açıklama yapan Kaya, "Kendilerinin yaptıkları provokatörlükle karşı karşıya kaldık. Polis beni itti ve vurdu" dedi.

HDP'li vekilin polis tarafından darp edildiği anları Mezopotamya Ajansı paylaştı:

Cumartesi Anneleri eyleminde polis, HDP Milletvekili Hüda Kaya'yı darp etti. pic.twitter.com/OYnufukiR0 — yasin kobulan (@ysnkobulan) October 6, 2018

​'ESKİ DERİN DEVLETİN UYGULAMALARINI DAHA DA DERİNLEŞTİRME İSTEĞİ'

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre , Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelmesinin yasaklanmasına tepki gösteren CHP milletvekili Tanırkulu, "Galatasaray'da yarım saate bitecek bir eylemi, bir hafıza çalışmasını buraya hapsetmeye çalıştılar. Bu kadar güvenlik gücünün burada olması hem emek hem de zaman kaybı. 700 hafta boyunca hiçbir biçimde gerçekleşmeyen baskının, şiddetin bu oranda gerçekleşmeye başlamasının nedeni hükümetin eski derin devletin uygulamalarını devralması ve daha da derinleştirme isteğidir" dedi.

'CEZASIZLIĞA YOL AÇAN FAKTÖRLERİN BAŞINDA ZAMAN AŞIMI GELİYOR'

Basın açıklamasını kayıp yakını Maside Ocak okudu. Batman'da hayatını kaybeden askerleri anarak konuşmasına başlayan Ocak "706. haftamıza askerlerin yaşamını yitirmesi haberiyle girdik. Hiçbir annenin evlat acısı yaşamayacağı bir Türkiye talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Barışta ısrar ediyoruz. Ülkemizde yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin mutlak olarak son bulmasının önünde en önemli engel sorumluların korunması ve cezasız kalması. Cezasızlığa yol açan faktörlerin başında zaman aşımı uygulaması gelmekte. 706. haftamızda 2 yıl arayla 2 evladı gözaltına alınarak kaybedilen ve failleri zaman aşımı zırhıyla korunan Feriye-Osman Efeoğlu'nun 26 yıl önce bugün gözaltına alınarak kaybedilen küçük oğulları Ayhan Efeoğlu için adalet isteyen sesiyiz. Ayhan Efeoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisiydi. Demokratik Üniversite mücadelesi nedeniyle defalarca gözaltına alınmış ve siyasi polis tarafından mimlenmiştir. 26 Ekim 1992'de üniversite önünde sivil polisler tarafından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Onu devletin ilgili tüm kurumlarına soran ailesine gözaltında olmadığı cevabı verildi.Ayhan Efeoğlu'nun gözaltında kaybedilişinin 26. yılında adalet istiyoruz. Kaybedilmesinde sorumluluğu olan tüm görevlilerin adil bir yargılama faaliyeti sonucunda cezalandırılmalarını istiyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin kayıplarımız aramaktan ve kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

© Flickr / omuregribel Polisin izin vermediği Cumartesi Anneleri: Kayıplarımızın mezar yerleri gizlendiği için buradayız

Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü hafta eylemi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emriyle yasaklanmıştı. Buna rağmen oturma eylemi yapmak isteyen hak savunucularına polis saldırmış, aralarında kayıp yakınlarının da olduğu 47 kişi gözaltına alınmıştı.

Yaşananların ardından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "700. gösterilerini yapmak istediler, izin vermedik çünkü bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik" diyerek, Galatasaray Meydanı'ndaki bu yasağın kalıcılaştırılacağı sinyalini vermişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Cumartesi Anneleri eylemine yönelik yasağın kalıcılaştırılacağı mesajı vererek, "Bundan sonra İstiklal Caddesi gibi yerlerde bu eylemlere izin verilmeyecektir. Bu AK Parti bile olsa müsaade edilmeyecek" demişti.

Bunun üzerine basın toplantısı düzenleyen Cumartesi Anneleri ve kayıp yakınları ise her hafta olduğu gibi 701. haftada da Galatasaray Meydanı'nda olacaklarını ifade etmişti.

Ancak Cumartesi Anneleri'nin polis ablukasına alınan Galatasaray Meydanı'na gitmelerine sonraki haftalarda izin verilmemişti.