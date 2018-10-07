Çavuşoğlu: Kaleye geçince, Varank'a kıyıp gol atmadım

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bakanlar ile milletvekilleri, futbol maçıyla stres attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Zaten sporun güzelliği o. Varank bizim kardeşimiz. Kaleye geçince, ona kıyıp gol atmadım. O da bunu bildiği için, 'Abi vicdanın varsa at' dedi" ifadelerini kullandı.
Bakanlar ve AK Parti milletvekilleri, 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında bulundukları Kızılcahamam'da futbol maçıyla siyasete ara verdi. Kampa katılan Varank, Çavuşoğlu ile bazı milletvekilleri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması ile başlayan ve gün boyu devam eden toplantıların ardından, kaldıkları Kızılcahamam Eliz Otel'in yakınındaki halı sahada futbol maçı yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, halı sahaya gelişinde basın mensuplarının sorusu üzerine, "Geçtiğimiz yıl attığım golleri hatırladınız mı? Ben sahada konuşurum" dedi. Maçın yapılacağı halı sahaya kızıyla beraber gelen Varank, maç öncesi AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan ile ısınma hareketleri yaptı. Maçı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de izledi.
Mustafa Varank, Tamer Dağlı, Alpay Özalan, Hacı Turan, Mehmet Akif Yılmaz ve Osman Önen aynı takımda mücadele ederken, diğer takımda Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Şahin, Osman Boyraz, Uğur Aydemir, Ahmet Salih Dal, Fehmi Küpçü, Mustafa Açıkgöz karşı takımda yer aldı. Siyasete ara veren bakanlar ve milletvekilleri, sahada mücadele ederek takımlarının galibiyeti için ter döktü. Maçta bir süre defansta yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, daha sonra takımının kalesini korudu. Diğer takımın kalecisi İstanbul Milletvekili Osman Boyraz'ın performansı da dikkati çekti.
Maç, 5-5 berabere bitti. Varank, "AK Parti'de hep dostluk kazanır, yine dostluk kazandı. Maçın skoru 5-5." dedi. Yorucu bir maç olduğunu belirten Varank, "Ben gol atmadım. Beni de ayrıca kaleye geçirdiler. Oyunumu çok beğenmemişler. Bana dediler ki 'Arada kaleye geç'. Kaleye geçtim. Güzel bir maçtı. Spor yapmamız lazım ama meşguliyetten yapamıyoruz" diye konuştu.
Güzel bir maç olduğunu kaydeden Varank, "Mevlüt Çavuşoğlu Bakanımız gayet güzel oynuyor. Onun yorumlarını da alırsınız" ifadelerini kullandı. Mevlüt Çavuşoğlu ile Varank arasında yaşanan penaltı tartışması maç sonrasında da devam etti. Varank'ın açıklamasının ardından Çavuşoğlu ve Alpay Özalan arasında penaltı tartışmaları sürdü. Bakan Varank'ın "Penaltımızı vermediler" sözleri üzerine Çavuşoğlu, "Hangisiydi o? VAR geldi yine de tartışma bitmedi." diye sordu.
ÖZALAN: TAKTİK ALAN BU KEZ BENDİM
Alpay Özalan ise bu maçta çok şey öğrendiğini belirterek, "Strateji öğrendim. Nasıl berabere kalınır öğrendim. Bakanlarıma çok teşekkür ediyorum. Taktik alan taraf ben oldum bu sefer" diye konuştu. Çavuşoğlu, bir sonraki kampa VAR sisteminin geleceğini kaydetti. Varank ile maç boyunca süren atışmalarının sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Zaten sporun güzelliği o. Varank bizim kardeşimiz. Kaleye geçince ona kıyıp gol atmadım. O da bunu bildiği için, 'Abi vicdanın varsa at' dedi. Atılmaz" dedi.
ÇAVUŞOĞLU: PAS ATTIĞIN ZAMAN HEM YORULMUYORSUN HEM DE HERKES ZEVK ALIYOR
Futbolun bir takım oyunu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bizim arkadaşların bazıları kamerayı görünce baştan sona çalım. Oysa burada paslaşacaksın. Pas attığın zaman hem yorulmuyorsun hem de herkes zevk alıyor." ifadesini kullandı. Futbolu senede bir kez kamplarda oynadığını anlatan Çavuşoğlu, her gün antrenman yapanlarla aralarında fark bulunmadığını kaydetti. Çavuşoğlu, siyasette de sporda da ekip ruhuna ve takım oyununa önem verdiklerini bildirdi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de "Takım oyunu oynadık. AK Parti gibi futbol takımımız da ekip çalışmasına önem veriyor. Güzel bir maç oldu, 5-5 sona erdi." dedi. Şahin, maçların, AK Parti kamplarında geleneksel hale geldiğini vurgulayarak, maçta çıkan penaltı tartışmasına ilişkin "penaltı olmadı" değerlendirmesinde bulundu. Bunun kararını kimin vereceğinin sorulması üzerine Şahin, "Tabii ki Genel Sekreter." dedi. Şahin, "Aramızdaki kardeşliği müsabakaya da yansıttık. Dostça, arkadaşça sona erdi. İnşallah böyle ağız tadıyla yarın da kampımızı tamamlamayı ümit ediyoruz." diye konuştu.
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