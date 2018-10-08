Gaziantep'te 32 kişi klor gazından zehirlendi

Öte yandan gazdan etkilenen ve olayın ardından havuzdan ayrıldığı anlaşılan bazı kişiler, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak kontrol için hastanelere götürüldü.
Gaziantep'te bir yüzme havuzunda klor gazı borusu patladı. Patlama nedeniyle klor gazından etkilenen 32 kişi hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan gazdan etkilenen ve olayın ardından havuzdan ayrıldığı anlaşılan bazı kişiler, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak kontrol için hastanelere götürüldü.
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