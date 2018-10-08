Süresiz nafakaya düzenleme geliyor

Boşanma sonucu yoksulluğa düşen eşe süresiz nafaka öngören ve nafaka yükümlüsü diğer eşi mağdur eden uygulamaya yönelik eleştiriler, hükümeti harekete geçirdi.
Nafaka mağduriyetlerini giderecek bir ön çalışma olarak değerlendirilen toplantıda, sorunun çözümü için alternatif formüllerin masaya yatırılacağı kaydedildi. Bu çerçevede ‘Nafaka Fonu'nun da tartışılabileceği belirtiliyor.
Akşam gazetesinin haberine göre, boşanma sonucu yoksulluğa düşen tarafın, yaşı, evlilik süresi, mesleği, gelir düzeyi, mal varlığı kriterlerine göre nafakaya süre sınırı getirilmesi formülünün üzerinde duruluyor.
Ayrıca yoksulluğa düşen tarafın iş edinmesine yönelik ne gibi sosyal tedbirler getirilebileceği de tartışılan konular arasında.
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