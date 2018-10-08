Süresiz nafakaya düzenleme geliyor

Adalet ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanları, süresiz nafaka uygulamasını masaya yatıracak. Uzmanların da katılacağı toplantıda alternatif formüller hazırlanacak. Boşanma sonucu yoksulluğa düşen tarafın, yaşı, evlilik süresi, mesleği, gelir düzeyi, mal varlığı kriterlerine göre nafakaya süre sınırı getirilmesi formülü üzerinde duruluyor.

Boşanma sonucu yoksulluğa düşen eşe süresiz nafaka öngören ve nafaka yükümlüsü diğer eşi mağdur eden uygulamaya yönelik eleştiriler, hükümeti harekete geçirdi.

© REUTERS / Suhaib Salem AYM: İmam nikahlı kadın nafaka alamaz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10 Ekim'de Ankara'da bir araya gelecek. Yargı, STK ve ilgili kurumların temsilcileriyle akademisyenlerin de katılacağı toplantıda, süresiz nafaka maddesi tartışmaya açılacak.

Nafaka mağduriyetlerini giderecek bir ön çalışma olarak değerlendirilen toplantıda, sorunun çözümü için alternatif formüllerin masaya yatırılacağı kaydedildi. Bu çerçevede ‘Nafaka Fonu'nun da tartışılabileceği belirtiliyor.

Akşam gazetesinin haberine göre, boşanma sonucu yoksulluğa düşen tarafın, yaşı, evlilik süresi, mesleği, gelir düzeyi, mal varlığı kriterlerine göre nafakaya süre sınırı getirilmesi formülünün üzerinde duruluyor.

Ayrıca yoksulluğa düşen tarafın iş edinmesine yönelik ne gibi sosyal tedbirler getirilebileceği de tartışılan konular arasında.