İstanbul'daki Ruslar BRR Pazar etkinliğinde buluşuyor

İstanbul, iki gün sürecek etkinlik kapsamında Rusya ve Azerbaycan'dan çok sayıda sanatçının yanı sıra Rus çocuk gelişim uzmanlarını ağırlayacak.

İstanbul'da Rusça konuşanlar için önemli bir kültürel ve ticari etkinlik başlıyor. "BRR Pazar" etkinliği kapsamında 25'ten fazla tasarımcı, sanatçı ve üreticiyi ağırlanacak.

13 Ekim'de başlayacak ve iki gün sürecek etkinlik, Isov Sakıp Sabancı Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

RUSYA VE AZERBAYCAN'DAN SANATÇILAR DA KATILACAK

Etkinlik kapsamında Rusya ve Azerbaycan'dan çok sayıda sanatçının yanı sıra Rus çocuk gelişim uzmanları katılacak.

Uzman eğitimci Marina Berg ve Yuliya Met Lipatova'nın seminerleri ile birlikte Rus Mozaika Tiyatrosu da 3 ayrı gösteri ile etkinlikte yer alacak.

Ayrıca Rus çocuklar için tiyatro gösterileri ve atölye çalışmaları yer alacak.

Etkinlikte moda tasarımcıları, kozmetik, aksesuar ve gıda üreticileri, yerel Rus sanatçıların eserleri ve daha fazlası sergilenecek.